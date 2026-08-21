İstanbul'un binek taşları: Tarihi yapıları arasında saklı kalmışlar
Osmanlı döneminde at arabalarına binip inmeyi kolaylaştırmak amacıyla kullanılan binek taşları, kentin tarihi yapıları ve güzergâhlarında günümüze ulaşan az sayıdaki örneğiyle dönemin ulaşım kültürünün izlerini taşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Dr. Kubilay Arpacı, "Binek taşları Osmanlı mimarisinin fonksiyonel yapısının ve detay canlılığının bir yansımasıdır. Osmanlı kent dokusunun dekoratif bir mimari unsurudur" dedi.