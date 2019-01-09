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Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Türkiye’de tam 223 tane. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koruması altında olan bu parklarda doğayla resmen iç içe geçeceksiniz. Parklar; Bisiklet, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, doğa temalı şenlikler, konaklama, olta balıkçılığı, yaban hayatı gözlemciliği ve yüzme gibi faaliyetler için doğaseverlere hizmet veriyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:50
Türkiye'nin en güzel tabiat parkları
ÖLÜDENİZ KIDRAK TABİAT PARKI

Kıdrak Koyu Tabiat Parkı Ölüdeniz’e bağlı bir koy. Burada kamp yapmak hatta uzun süre kalıp turkuaz sularından hiç çıkmamak kesinlikle planlarınızın içinde olmalı. Kıyıları olağanüstü manzaralara, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine sahip.  Aynı zamanda su sporları yapmaya da elverişli. Bu nedenle 950 hektarlık bölümü 1983’te tabiat parkı olarak ayrılmış.

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

 

ARTVİN KARAGÖL

2002 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Karagöl, 1900’lü yılların başında Klaskur olarak bilinen yaylanın yakınında bulunan bir tepenin kayması sonucu oluştu. Dünyanın en güzel gölleri listesine girmeyi hak eden Borçka Karagöl adeta gizli kalmış bir cennet gibi

 

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Vadilerin kenarından Karadeniz’in esen soğuk rüzgarıyla burayı gördüğünüz an adeta rüyada mıyım diye kendinizi sorgulayacaksınız. Vadi boyunca taş köprüleri ve altından akan hırçın sularında güzel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

 

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

ISPARTA YAZILI KANYON

Girdiğiniz anda sizi büyüsü altına alacak olan Yazılı Kanyon, Isparta ile Sütçüler ilçesinde bulunuyor. Buraya yazılı denmesinin sebebi, kanyonda büyük bir kaya üzerinde eski Yunan şairlerinden Epiktetos’un bir şiirinin bulunması. Parkın yüzlerce çeşidi barındıran bitki örtüsü, yabani hayvanların çeşitliliği, arkeolojik kaynakları ve eşsiz bir manzarası var.

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Özellikle nisan ve ekim aylarında tercih etmelisiniz ki kanyonun doğasının tadını rahatlıkla alabilin. Buranın temiz havası size çok iyi gelecek ve birden yamaç paraşütü yapma isteği duyabilirsiniz. Kendinizi doğanın kollarına bırakın.

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

İSTANBUL’UN ARKA BAHÇESİ POLENEZKÖY

Polonezköy Tabiat Parkı, popüler bir yer olması nedeniyle 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul’un doğal bitki türlerinin neredeyse tamamını içinde barındıran harika bir yer.  Burada şehrin kalabalığından uzak, yabani kuş sesleri ve yemyeşil tabiat eşliğinde doğayı ve kültürü aynı anda yaşayacaksınız. Park içinde köyün tarihi ve eski fotoğrafların sergilendiği Zofia Teyzenin Hatıra evi, Tarihi köy kilisesi ve ağaç oyma heykellerin, resimlerin sergilendiği kültür evi bulunuyor. Ayrıca piknik, kamp, doğa yürüyüşü, bisiklet turu ve koşu yapabileceğiniz birçok etkinliğe sahipsiniz.

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

GÜMÜŞHANE ARTABEL GÖLLERİ

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, ilçe merkezine yaklaşık 40 km mesafede yer alıyor.

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünse de bölgenin hava koşulları ve yol şartları göz önüne alındığında en rahat ziyaret edilebildiği dönem bahar ve yaz ayları. Siz de dilerseniz Gülaçar Köyü'nden tabiat parkına doğru giden yürüyüş yolunu takip ederek onlarca çeşit bitki türüne rastlayabilir ve muhteşem doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Türkiye'nin en güzel tabiat parkları

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:50
  1. İstanbul
  2. Isparta
  3. Gümüşhane
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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