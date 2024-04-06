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Yerel Türkiye'nin en genç muhtarı, mührü babasından aldı
Yerel

Türkiye'nin en genç muhtarı, mührü babasından aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 15:54:00 -
Türkiye'nin en genç muhtarı, mührü babasından aldı

19 yaşında Türkiye'nin en genç muhtarı olan Özkan Bozdoğan, önceki muhtar babasından da mührü alarak resmen göreve başladı.

Türkiye 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerini geride bırakırken seçimleri kazanan adayların mazbata ve görev teslim törenleri de aralıksız devam ediyor. Seçimleri kazanan bazı adayların ilginç hikayeleri ise dikkat çekiyor. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Duruköy Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerini kazanan 19 yaşındaki Özkan Bozdoğan ise en genç muhtar olarak kayıtlara geçti.

Önce seçimleri kazanarak muhtar oldu, sonra mührü babasından alarak göreve başladı

Toplam 50 seçmenin bulunduğu mahallede 21 oy alan Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret bölümü mezunu olan Bozdoğan, 19 oy alan 60 yaşındaki rakibini geride bırakarak muhtar seçildi. Seçimleri kazanarak muhtar seçilen Özkan Bozdoğan, daha sonrasında ise mazbatasıyla birlikte babası olan önceki muhtar Kartal Bozdoğan'dan da mührü alarak resmen göreve başladı.

"Türkiye’nin en genç muhtarıyım"

60 yaşındaki rakibini 2 oy farkla yenerek Türkiye'nin en genç muhtarı olduğunu söyleyen Özkan Bozdoğan, “Öncelikle çok heyecanlıyım ve bu benim için büyük bir gurur. Sonuçta Türkiye’nin en genç muhtarıyım. Mahallemizde 2 aday vardı. Ben ve 60 yaşındaki akrabamız yarıştık. Ben 21 oy alırken, akrabamız 19 oy aldı. 2 oy farkla ben kazandım. Halkımız doğru olanı yaptı ve beni tercih etti. Diğer yandan ise 2 dönemdir babam muhtarlık yapıyordu. Tabiri caiz ise babamı devirerek muhtarlığı ben devraldım. Mührü almak biraz zorladı. Muhtarlık yaptığı için mührü vermek istemedi ama sonunda azmimle kendisinden mührü teslim aldım” dedi.

"Projelerime öncelikle yollardan başlamak istiyorum"

Muhtarlık mazbatasını alarak göreve başlayan Özkan Bozdoğan, projelerini de anlattı. Bozdoğan, “Bütün akrabalarıma, destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir gurur. Tüm herkes beni konuşuyor. Özkan muhtar oldu, kiya oldu diyorlar. Dolayısıyla genç bir insan olarak destek görmek beni gururlandırdı. Projelerime öncelikle yollardan başlamak istiyorum. Mahallemizin yollarından çok fazla traktör ve tır geçtiği için çok çabuk bozuluyor ve alt yapısı olmadığı için her türlü onarıma ihtiyacı duyuluyor. Dediğim gibi öncelikle yollardan başlamak ve ilk adımı böyle atmak istiyorum. Köyün içerisinde yapılamayan, eksik kalan yerleri var. Halkımızın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Onların arkasında duracağız ve herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dönem iyi çalışıp, iyi hizmet ederek tekrar aday olmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Mührü yutarım da vermem dedim ama verdim tabii"

Muhtarlığı oğluna devreden Kartal Bozdoğan, hem gururlu hem hüzünlü olduğunu belirterek, mührü yutarım da vermem deyimini hatırlattı. Bozdoğan, “10 yıllık muhtarlığımı oğluma kaptırdım. Hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Mührü vermek istemiyordum. Bizde söylenen bir söz vardır. Mührü yutarım da vermem derler ama ben vermek zorunda kaldım. Sonuçta seçimi kazandı. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten çok çekişmeli bir seçim oldu. Buna rağmen 21’e 19 oy ile hakkıyla kazandı. Şuan Türkiye’nin en genç muhtarının babası olarak gurur duyuyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. İnşallah iyi hizmetler getirir. Benden daha iyi hizmet edeceğine de inanıyorum. Bildiğim tüm bilgi birikimlerimi ve devlette, bürokraside dahil her konuda yardımcı olacağım. Mahallemiz için çalışacağız ve tüm emeğimizi vereceğiz” diye konuştu.
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