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Türkiye’nin en büyük yatırımına mitingli açılış

Ak Parti Bursa Teşkilatı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşanıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:17
Türkiye’nin en büyük yatırımına mitingli açılış

Ak Parti Bursa Teşkilatı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan heyecanı yaşanıyor. Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, iki dev projeyi Bursa ve Türkiye’ye kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Pazar günü İstanbul Bursa İzmir otoyolunun açılışını saat 16.00’da Badırga Bölgesi’nde yapacak. Burada vatandaşlarımızla buluşacak. Miting alanına ilçelerden ve şehir merkezinden servisler kaldırılacak" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 milyar dolarla Türkiye’nin en büyük yatırımı olan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve Şehir Hastanesi’nin açılışı için pazar günü Bursa’ya geliyor.


Otoban açılışının bir miting havasına dönüştürülmesi planlanırken, açılışlar sonrası Cumhurbaşkanının AK Parti İl Teşkilatı ile de bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.


AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa programı hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için bütün Bursalıları açılış noktasına beklediklerini belirten Salman, “Cumhurbaşkanımız Bursa’yı çok seviyor ve değer veriyor. Bursalılar da Cumhurbaşkanımızıve AK Parti’mizi seviyorlar. Her seçim döneminde partimize önemli destekler veriyorlar. Bizler de AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem sağlık hem de ulaşım alanındaiki dev projeyi Bursa’mıza kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından olan İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’nun son kısmının Pazar günü açılacak olması bayram sevinci yaşatacak. Cumhurbaşkanımız Bursa’dan hem Türkiye hem dünyaya önemli mesajlar verecek” dedi.


Miting Badırga Mevkii’nde olacak


Otobanın Saat 16.00’da "batı girişi" diye tabir edilen Badırga Mevkii’nde açılacağını ifade eden Salman, “Açılış miting havasında olacak. Bunun ardından Cumhurbaşkanımız Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirecekler. Ardından da teşkilatlarımızla bir araya gelecektir. Miting alanı için belirlenen noktalardan servisler kaldırılacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:17
  1. doğa

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