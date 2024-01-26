Türkiye’nin en büyük ikinci gemisi! 400 ton mühimmat taşıyor
Türkiye’nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan iki futbol sahası büyüklüğündeki en büyük ikinci Türk savaş gemisi denizlere indi
Türkiye Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak hamlelere bir yenisini daha ekledi. Dört kritik teslimat birden geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapıldı. İki futbol sahası uzunluğu ile dikkatleri üzerine çeken dev gemi taşıdığı mühimmat kapasitesi ile de denizlerin yeni efendilerinden biri olacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta donanmanın yeni muhafızlarını gündemine aldı.