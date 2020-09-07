“Türkiye’nin en akıllı yolu”nda jet hızıyla müdahale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Türkiye’nin en akıllı yolu” olarak ifade ettiği otoyolda, Ankara gişelerinden geçen bir aracın 13’üncü kilometrede sorun yaşadığı görüldü. İstanbul plakalı aracın otoyoldaki emniyet şeridinde duraklaması “Olay Algılamalı Akıllı Ulaşım Sistemleri” kameralarınca anında tespit edildi. Kameralar üzerinden yapılan incelemede, aracın lastiğinin patladığı belirlendi. Otoyolun trafik kontrol operatörleri, hemen en yakındaki saha trafik ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Ekipler 10 dakika içinde aracın bulunduğu yere ulaştı ve sorunun çözümünü sağladı.