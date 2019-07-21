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Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Otokar, Akrep II zırhlı araç ailesinin ilk üyesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" arazide boy göstermeye başladı- Geliştirme ve kalifikasyon çalışmalarına devam eden "Akrep IIe"nin elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı, mobilite testleri kapsamında ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı- Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II, keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak

21 Temmuz 2019 Pazar 11:12
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar'ın, savunma sanayisindeki iddiasını farklı bir boyuta taşıyan Akrep II ürün ailesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ailenin ilk üyesi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı "Akrep IIe" araziye çıkmaya başladı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 1995'te geliştirdiği, yurt içinde ve ihracat pazarlarında kendini kanıtlayan Akrep zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ürün ailesini ilk kez bu yılki 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

NATO ve Birleşmiş Milletlerin tedarikçisi olan Otokar’ın, savunma sanayisinde güncel beklenti ve gelecekteki tehditlere karşı bilgi birikimi ve yüksek teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni nesil Akrep II, gelişmiş özellikleriyle modern orduların tüm beklentilerini karşılayacak.

Otokar'ın zırhlı keşif ve silah platformu olarak tasarladığı Akrep II 4x4 yeni nesil zırhlı araç ailesi, düşük silueti ile orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlandı.

Her arazi koşulundaki hareket performansının yanı sıra eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif güç gruplarının kullanılmasına imkan verebilecek bir altyapı üzerine inşa edildi.

Güç üretim ve aktarma sistemleri, sensörler, bilgisayarlar, haberleşme ve hedefleme sistemlerinin tek bir sistemde entegre edildiği Akrep II, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir altyapı sunuyor.

- Geliştirme ve test süreci tüm hızıyla sürüyor

IDEF'19'da elektrikli versiyonu (Akrep IIe) sergilenen Akrep II, modüler bir platform olarak farklı görevlere uygun yapılandırılabiliyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan ve elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan AKREP IIe, geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunuyor.

Akrep IIe, tüm dünyada orduların zorlu isteklerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip bulunuyor. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep IIe, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor.

Otokar, Akrep IIe üzerindeki geliştirme, kalifikasyon, test çalışmalarına devam ediyor. IDEF'19 sonrasında araçta elektrik motoru kalibrasyonu çalışmaları yapıldı. Mobilite testleri kapsamında ivmelenme, frenleme ve direksiyon sistemi testleri tamamlandı.

Akrep II aracının kritik özelliklerinden birisi olan termal ve akustik iz belirleme çalışmaları yapılarak konvansiyonel araçlarla karşılaştırıldı. Araç batarya yönetim sistemi, araç yönetim sistemi yazılımı geliştirme ve batarya soğutma sistemi geliştirme çalışmalarına devam edildi.

- Farklı ihtiyaçlar için farklı Akrep'ler

Yeni nesil Akrep II zırhlı aracının farklı ihtiyaçlara cevap verebilen versiyonları olacak. Çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik gibi avantajlara sahip Akrep II, keşif gözetleme, ateş destek, hafif ateş destek ve lazer silahı aracı gibi versiyonlarla orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak

Akrep II Keşif Gözetleme Aracı, üzerinde taşıdığı sistemlerle uzun mesafe gözetleme ve hedef tespiti görevlerini yerine getirebilecek. Gözetleme sırasında tespit edilen uygun mesafedeki hedeflere, araç üzerinde konumlanan silah sistemleriyle müdahale edilebilecek.

Akrep II Ateş Destek Aracı, üzerine monte edilebilen 90 mm top ile piyade birliklerine uzun mesafeli olarak ateş desteği verebilecek. Araç, üzerine entegre edilen 90 mm top ile kargo uçaklarında da taşınabilecek. Bu sayede sınır ötesi operasyonlar için aracın kullanılabilir duruma geçme süresi minimuma inecek, araç operasyon bölgesine intikalinden kısa bir süre sonra kullanılabilecek.

Akrep II Hafif Ateş Destek Aracı, gözetleme sırasında tespit edilen uygun mesafedeki hedeflere orta kalibreli silah kulesiyle müdahale edebilecek. Araç, orta kalibre silahla meskun mahal operasyonları ve diğer operasyonlarda piyadelere ateş desteği verebilecek.

Akrep II Lazer Silahı Aracı, meskun mahalde lazer silahıyla hedeflerin imhasında etkin rol oynayacak.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:12
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