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Türkiye’nin elektrik ithalatı faturası düştü

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 22,58 azalarak 46 milyon 984 bin dolara geriledi.

04 Kasım 2018 Pazar 13:34
Türkiye’nin elektrik ithalatı faturası düştü

Türkiye’nin elektrik ithalatı faturası, ilk 9 ayda yüzde 22,58 azalarak 46 milyon 984 bin dolara geriledi.

9 milyon dolar ödendi

En fazla elektrik ithalatı 232 milyon 660 bin kilovatsaat ile Mayıs ayında yapıldı. Söz konusu ayda Yunanistan, Bulgaristan, Çekya ve Gürcistan’dan 232 milyon 660 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 9 milyon 341 bin dolar ödendi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:34
  1. elektrik ithalatı faturası
  2. Bulgaristan
  3. Çekya
  4. Yunanistan
  5. Gürcistan

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