Hastalıklı kafa boş durmuyor! Şimdi de Erdoğan’a “dublör” iftirası

Sibel Edmonds isimli sözde eski FBI çalışanı olduğu söylenen ruh hastası bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “öldüğüne” kadar varan alçak iftiralarla Türkiye’yi karıştırmaya çalıştı.

Kısa süre FBI’da çevirmen olarak çalıştığı ve işten atıldığı belirtilen Sibel Edmonds adlı hastalıklı şahsın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin alçak iddiaları, yurt içinde sözde muhalif geçinen bazı isimler tarafından yayılarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden oldu.

SERDAR AKİNAN’LA AYNI KAYNAKTAN FONLANIYOR!

Konuya ilişkin eleştiride bulunan Malik Ejder, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; “Daha önce ‘Erdoğan öldü- ağır hasta dezenformasyanu’ yapan Sibel Edmonds, yalanı ortaya çıkınca yeni algı pazarlıyor. FBI'daki emekli arkadaşlarına inceletmiş. Güya Erdoğan dublör kullanıyormuş! Serdar Akinan'la ortak algı operasyonları yapan Sibel Edmonds muhtemelen aynı kaynaktan fonlanıyor! Ruh hastası Sibel Edmonds, 3-5 ay FBI'da çevirmenlik yaptı diye ajanlık modlarına giriyor!” görüşüne yer verdi. Vatandaşlar ise bu tür ucuz algı oyunlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye saldırılmasına tepki gösterdiler.