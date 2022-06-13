Türkiye'nin ekinlerine sabotaj! Bir onlarca dönümlük buğday tarlası daha küle döndü! Elektrik direğindeki kabloya dikkat
İklim değişikliği mavalını ortaya atan küresel şeytani gruplar şimdi de bu tezlerini kuvvetlendirmek için yapay gıda krizi oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'de son bir kaç hafta yüzlerce dönüm buğday tarlası küle döndü. Son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde onlarca dönümlük buğday tarlası yandı. Yangının yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımın nedeniyle çıktığı iddia edilirken söz konusu elektrik direğindeki kablonun sarkması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Dört bir yandan müdahale ettikleri yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, uzun çabalar sonunda alevleri kontrol etmeyi başardı. Yangına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye eri, toprak kanalın üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Kısa sürede ayağa kalkan itfaiye eri, yangına müdahale etmeye devam etti.
Onlarca dönüm ekili buğdayın kül olduğu yangının tarladan geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımın neden olduğu iddia edildi.
Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.
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Şeytani odaklar gıda krizi için devrede: Buğday tarlaları bir bir yanıyor! #BuğdayımızYanıyor