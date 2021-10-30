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Medya Türkiye’nin dünyaya açılan sesi TRT World 6 yaşında!
Medya

Türkiye’nin dünyaya açılan sesi TRT World 6 yaşında!

Türkiye’nin sesini dünyaya duyuran televizyon kanalı TRT World 6’ncı yaşını kutluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:23:00 -

TRT, sadece ülke genelinde değil uluslararası alanda da tarafsız ve başarılı habercilik anlayışı ile ilerlemeye devam ediyor.

Bu anlayışın bir getirisi olan ve kurulduğu günden bu yana dünyanın önde gelen tüm bölgelerinde ve sıcak noktalarında yaşananları insanı merkeze alan bakış açısı ile izleyicisine aktararak küresel habercilikte fark yaratan bir ses olmayı başaran TRT World 6’ncı yaşını kutluyor.

TRT Genel Müdürü Sobacı’dan kutlama mesajı

TRT World’ün kuruluşunun 6’ncı yıl dönümünde sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye'nin ilk İngilizce televizyon kanalı TRT World 6 yaşında. Dünyanın her yerindeki mazlumların gür sesi olmayı ve değişime ilham vermeyi sürdüreceğiz. Nice yaşlara TRT World” ifadelerini kullandı.

Sobacı’nın kutlama mesajında paylaştığı videodaki ifadeler ise dikkat çekti:

“Bir fısıltı dolaşır, dokunduğu her kulağın görmezden geldiği. Önemsiz bir fısıltı gibi. Ama o, burada bir çığlığa dönüşür. Burası, sessizliğin bir ifadeye dönüştüğü yer. Burası, en yüksek sesin sessizlerin sesi olduğu yer. Hiçbir yol ulaşılmaz değil. Denenmedik hiçbir yol yok ve hiç kimse yabancı değil. Bizim hakikat arayışımızda. 6 yıllık hikayemiz ‘orada olma’ mücadelesidir, hep olduğumuz gibi... Umut bir yük gibi göründüğünde ve adaletsizlik ‘kabullenildiğinde’, Dünya parçalanmış gibi göründüğünde biz oradaydık. Başka hiç kimse cesaret edemediğinde. Duymak, sormak, mücadele etmek için daha yüksek sesle, dürüst ve yılmadan… Biz değişime ilham oluruz. İşte tüm yaptığımız bu.”

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