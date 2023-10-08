Türkiye'nin dört bir yanından Filistin'e destek çağrısı! Bingöl'de dualar edildi

Birçok ilde olduğu gibi Bingöl'den de Filistin'e yönelik destek çağrısı yapıldı. İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından merkez Genç Caddesi üzerinde bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında ilk olarak konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, müminlerin artık direnişe geçtiğini belirtti. Dinç, "1948’den bu yana terör şebekesi İsrail, Gazze’de, Kudüs’te huzur bırakmamıştır. Bu terör şebekesi İsrail, sokaklarda kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri katletmektedir. Bugüne kadar yaptığı zulümler ve bugüne kadar akan kanlar, gözyaşı müminleri artık direnişe geçirmiştir. Dünden itibaren Aksa Tufanı olarak harekete geçen ve Siyonizm'i kalbinden vuran, onları rahatsız eden hareketi selamlıyoruz" dedi.

"Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanıyor"

Daha sonra platform adına açıklama yapan İbrahim Dağılma ise, "Bir asırdan uzun bir süredir, Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik sistematik olarak uyguladığı işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmektedir. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetini, şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen direnişini cephe cephe büyüten Filistin halkının direnişini selamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması, edilen duanın ardından sona erdi.