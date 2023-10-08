  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den flaş “Türkiye” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Bir ülke daha İsrail ile savaşa girdi!

Böyle rezil bir siyaset görülmedi! CHP delegeleri satılık mı?

Kassam Tugayları müthiş görüntüleri paylaştı

Canan Karatay’dan kötü haber az önce geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu

İsrail askeri hüngür hüngür ağladı

İstanbul-Ankara arası için düşünülüyor! Al sana “çılgın proje”! Duyan, “Bu gerçekten doğru mu” diye birbirine soruyor! O tarihte hazır

Solcu gazete şaşırttı! Gazeteler siyonist İsrail’e baskını nasıl gördü

O kızcağızın eteğini kaldırıp şaplak attığını ballandırarak anlatmıyor muydun? Utanmazlığını şimdi böyle mi örtüyorsun
Yerel Türkiye'nin dört bir yanından Filistin'e destek çağrısı! Bingöl'de dualar edildi
Yerel

Türkiye'nin dört bir yanından Filistin'e destek çağrısı! Bingöl'de dualar edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 17:22:00 - 2023-10-08 17:30:21

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

Birçok ilde olduğu gibi Bingöl'den de Filistin'e yönelik destek çağrısı yapıldı. İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından merkez Genç Caddesi üzerinde bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında ilk olarak konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, müminlerin artık direnişe geçtiğini belirtti. Dinç, "1948’den bu yana terör şebekesi İsrail, Gazze’de, Kudüs’te huzur bırakmamıştır. Bu terör şebekesi İsrail, sokaklarda kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri katletmektedir. Bugüne kadar yaptığı zulümler ve bugüne kadar akan kanlar, gözyaşı müminleri artık direnişe geçirmiştir. Dünden itibaren Aksa Tufanı olarak harekete geçen ve Siyonizm'i kalbinden vuran, onları rahatsız eden hareketi selamlıyoruz" dedi.

"Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanıyor"

Daha sonra platform adına açıklama yapan İbrahim Dağılma ise, "Bir asırdan uzun bir süredir, Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik sistematik olarak uyguladığı işgal ve katliam devam etmektedir. Topyekun bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler, her geçen gün işgali genişletmekte, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı postallarıyla kirletmektedir. Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetini, şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen direnişini cephe cephe büyüten Filistin halkının direnişini selamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması, edilen duanın ardından sona erdi.

İstilacı fareler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!
İstilacı fareler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstilacı fareler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Aksaray'da korku dolu anlar! 4 çocuk tavana kadar dolan sel sularında mahsur kaldı
Aksaray'da korku dolu anlar! 4 çocuk tavana kadar dolan sel sularında mahsur kaldı

Gündem

Aksaray'da korku dolu anlar! 4 çocuk tavana kadar dolan sel sularında mahsur kaldı

Aksa tufanı ses getirdi! İsrailliler ülkeyi terk etmeye başladı
Aksa tufanı ses getirdi! İsrailliler ülkeyi terk etmeye başladı

Gündem

Aksa tufanı ses getirdi! İsrailliler ülkeyi terk etmeye başladı

Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar
Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar

Gündem

Operasyonun adı Aksa Tufanı İsrail’de neler oluyor? İşte tüm detaylar

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı
Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Dünya

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Başkentte İsrail protesto edildi
Başkentte İsrail protesto edildi

Aktüel

Başkentte İsrail protesto edildi

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!
İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Gündem

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!
Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!

Sosyal Medya

Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı
'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

Dünya

'Aksa Tufanı'nda önemli rol oynuyor! Kassam Tugayları yeni Kamikaze İHA Zouari’yi tanıttı

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği
Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Gündem

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti
Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Dünya

Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23