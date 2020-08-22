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Siyaset Türkiye'nin doğal gaz bulmasını hazmedemedi! İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan skandal sözler
Siyaset

Türkiye'nin doğal gaz bulmasını hazmedemedi! İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan skandal sözler

Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulmasıyla ilgili İYİ Parti’den skandal bir açıklama geldi. İYİ Partili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı paylaşımda doğal gaz rezervinin bulunduğuna inanmadığını söyleyerek devleti milletle alay etmekle itham etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:11:00 - 2020-08-22 11:17:46
Türkiye'nin doğal gaz bulmasını hazmedemedi! İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan skandal sözler

Temmuz ayından bu yana Karadeniz’de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisinden sonundamüjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini ilan etti.

Akşener'in İP'inden skandal çıkış!

Türkiye’yi sevince boğan gelişmeyle ilgili İYİ Parti’den ise pes dedirten bir çıkış geldi. İYİ Partili Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda skandal tarihi keşifle alakalı skandal ifadeler kullandı.

Devleti yalancılıkla itham etti

Paylaşımında Fatih sondaj gemisinin doğal gaz bulduğuna inanmadığı belirten Dikbayır "Yeter artık! Aziz milletimizle alay etmeyin" ifadelerini kullanarak devleti yalancılıkla suçladı.

Dikbayır, şu skandal hezeyanlarda bulundu;

"Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda, sık sık, lazım oldukça, seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin 'EN ÇOK KEŞFEDİLEN' doğalgaz yatağı bu... 8'inci müjde bu... Tek fark, adı Tuna1'di, Sakarya olmuş... Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin."

Türkiye’yi her yönde kalkındıracak olan keşif müjdesiyle ilgili İyi Partili Dikbayır’ın sarfettiği skandal sözler büyük tepki aldı.

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