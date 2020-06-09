Türkiye’nin dijitalleşme notu 3,06’ya yükseldi

‘Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2020’de 3,06’ya yükseldi. Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibariyle geçen seneye kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede ‘ortalama’ kategorisinde yer aldı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen ‘Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu’nu bilişim sektörünün temsilcileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı bir toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Özel sektör ve kamu temsilcilerinin görüşleri, iş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi’ni ortaya koyuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşüm notu

Her sene tekrarlanacak olan bu endeks çalışması, Türkiye ekonomisinin ve toplumun dijital dönüşümün hangi noktasında olduğunu, Türkiye’nin dijital dönüşüm performansını, performansı olumsuz etkileyen faktörleri ve performansı yükseltmek için yapılması gerekenleri ortaya koyuyor.

Raporda, Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2019’da 2,94, 2020’de ise 3,06 olarak hesaplanıyor. 1 ile 5 arasında bir puanlamanın yapıldığı değerlendirmede Türkiye’nin notu “ortalama” olarak tanımlanıyor.

Kacır: “Özyeterlilik ve dijital dönüşüm kavramları öne çıktı”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, koronavirüs sürecinde özyeterlilik ve dijital dönüşüm kavramlarının kürsel düzeyde öne çıktığını belirtti. Dünyada önde gelen bir çok ülkenin salgın döneminde vatandaşlarına en temel hizmetleri sunmakta zaafa uğradıklarını söyleyerek “her ülkenin ihtiyaç duyduğu teknolojileri yerli ve milli imkanlarıyla geliştirme kabiliyeti çok stratejik bir yeterlilik olarak görüldü. Dijital dönüşüm 10 yılda erişeceği noktaya çok kısa sürede erişti. Bireylerin, şirketlerin toplumların günlük yaşamlarına tesir etti” dedi.

“Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye’nin özellik teknoloji seviyesi yüksek ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştirebilmesi ve üretebilmesi yolculuğuyla, önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik başarı hikayesini hep birlikte yazacağımıza inanıyoruz” diyen Kacır, “Bugüne kadar ülke çapında kurduğumuz alt yapının günden güne çok daha sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Salgınla mücadelenin ilk gününden itibaren ihtiyaç duyulan pek çok teknolojik ürünü yerli ve milli imkanlarla üretmeyi başardık” diye konuştu.

Salgınla mücadelede ilk aşamada tanı ve test kitlerinin öne çıktığını, bu noktada Türkiye’nin başarılı bir performans sergileyerek 10’a yakın teknoloji şirketinin tanı ve test kitlerini dünyaya ihraç edecek kabiliyete sahip olduğunu kaydetti.

Bir özel sektör Ar-Ge merkezinin 1,5 milyondan fazla Covid-19 kitini dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç etmeyi başardığını açıkladı.

Salgının yaygınlaşmasıyla yoğun bakım solunum cihazında da benzer bir başarının elde edildiğinin altını çizen Kacır, “14 günde yerli solunum cihazımızı seri üretimden çıkardık. Çok sayıda ülkeye binlercesini göndermeye devam ediyoruz. Türkiye son 20 yılda çok büyük bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi kurdu. 80’den fazla 5 bin 700 Ar-Ge odaklı çalışan şirketimiz var. Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600’ü geçti. 2006 yılında sadece 54 bin tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli olan Türkiye’de 2018 yılında bu sayı 172 bine yükseldi” diye konuştu.

“Önümüzdeki aylarda yeni Turcorn’lar çıkacağına yürekten inanıyoruz”

1,8 milyar dolar değerleme ile Peak Games’in satılmasını hatırlatan Kacır, oyun sektörünü dikkatle takip ettiklerini ve desteklediklerini aktararak, “Önümüzdeki aylarda yeni Turcorn’lar çıkacağına yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi bakış açılarıyla kamu politikalarını yönlendirmeye gayret ediyoruz. Girişim sermayesi fonlarının bu anlayışla önümüzdeki dönemde çok güçlenecek” şeklinde konuştu.

Karaca: “Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri açısından bir çok ülkenin önünde”

2019’dan 2020’ye bir iyileşmenin olduğuna dikkat çeken TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında önemli dönüşümlere yol açtığını hepimiz gözlemliyoruz. Bunun belki de en çarpıcı göstergesi, tüm dünyayla birlikte yaşadığımız COVID-19 salgını süreci oldu. Salgınla mücadelede ve eğitimden ekonomiye hayatın olağan akışının devam ettirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri çok önemli roller oynadı. Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri açısından durumuna baktığımızda, birçok ülkenin ilerisinde olsa da en önde giden ülkelerle arasında epey mesafe olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin bu ortalama performansını biraz da ayrıntıda incelersek, ülke içinde yeni teknolojilerden yararlanma kapasitesinin bölgelere, sektörlere ve firma tiplerine göre büyük farklılıklar gösterdiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin ciddi bir teknolojik hamle paketine ihtiyacı var”

Karaca “Ekonomik ve toplumsal hayatın normale dönmesinde en büyük etken teknoloji olacak. Salgın sonrası ekonomik düzen teknolojinin kullanımına eskisinden çok daha bağlı olacak. Salgının ekonomimizde oluşturmuş olduğu tahribatın telafisinde para ve maliye politikaları kadar teknoloji politikaları da önemli olacak. Bugünlerde Türkiye’nin ciddi bir teknolojik hamle paketi açıklaması ile; İlk etki olarak, finansal piyasalara çok olumlu bir mesaj verilmiş olacak. Bu yolla yatırımcı güveninin oluşmasında önemli bir hamle yapılmış olacak. İkinci olarak, böyle bir paket, salgında zor duruma düşmüş olan KOBİ’lerimizin ve esnafımızın yaralarını sarmakta önemli olacak. Üçüncü olarak, teknoloji hamlesi, ülkemizi salgın sonrasında hızla ayağa kaldıracak; hem ekonomik hem toplumsal hayatın normale dönmesini hızlandıracak. Dördüncü olarak, dijital donanım ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi hem ekonomik hem de sağlık sistemini güçlendirerek, salgının yeniden başlaması gibi istenmeyen durumlar karşısında bünyemizi kuvvetlendirecek.

Salgının yol açtığı zararın atlatılmasında bilgi ve iletişim teknolojileri anahtar rolü oynayacağına göre, bu alandaki performans açığımızı en kısa sürede kapatma gayretinde olmamız gerektiği aşikâr. Açıkladığımız bu endeksin, Türkiye’nin dijitalleşme performansına önemli katkıları olmasını diliyorum” dedi.