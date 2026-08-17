Başkan Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündemde: Şam ziyareti öncesi 'Emevi Camii' detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de kanlı Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Şam ziyaretini resmen ilan etti. Gelen açıklama üzerine 2012'deki meşhur konuşması yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan, katil Esad zulmünün başladığı günlerde "Şam'a gideceğimiz gün yakın. Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız" diye konuşmuştu.

Başkan Erdoğan, yakın zamanda 10 yılı aşkın süredir beklenen Şam ziyaretini yapacak.

Al Jazeera Arapça televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam ziyareti müjdesini bizzat duyurdu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, röportajda Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesine giden süreçte Türkiye'nin rolünden söz ederken şunları söyledi:

"Elhamdülillah, bunu en güzel şekilde gerek Cumhurbaşkanı Şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz."

"EN KISA ZAMANDA ŞAM SEYAHATİ YAPACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinin hemen ardından da "En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım" diyerek beklenen Şam ziyaretini açıkladı.

"EMEVİ CAMİİNDE NAMAZIMIZI KILACAĞIZ"

Şam ziyareti açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Eylül 2012 tarihinde, Esad'ın yaptığı katliamlar üzerine Suriye'deki olayların büyüdüğü günlerde yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyübbi'nin kabri başında fatiha okuyacak. Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız."