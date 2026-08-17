  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu? Milletvekili Doğan Bekin’den uyarı! Siyonist ve ABD planlarına karşı Mekke Anlaşması revize edilmeli! 40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur” CHP’li isimden Sözcü spikerine sert tepki: “Sen ne utanmaz yalancı ve müfterisin!” Bakan Şimşek rakamları duyurdu: Bütçede dikkat çeken tablo ortaya çıktı Yenilgiyi kabullenemeyen Trump'tan komik savunma! En azından onların nükleeri yok
Gündem Bu yoldan geçen araçların bir anda rengi değişti
Gündem

Bu yoldan geçen araçların bir anda rengi değişti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bu yoldan geçen araçların bir anda rengi değişti

Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Dökülen boya nedeniyle kaportaları mor renk alan araçların sürücüleri oto yıkamacılara gitmek zorunda kaldı

Afyonkarahisar'da tırdan dökülen boya nedeniyle kaportaları mor renk alan araçların sürücüleri oto yıkamacılara gitmek zorunda kaldı.

Dinar-Çay kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırdan yola boya döküldü. Bu güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan boya, kaportalarda mor renk oluşturdu.

Durumu fark eden sürücülerden bazıları kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara gitti.

 

Yola dökülen boya Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.

Öte yandan, kaportalarında mor renk oluşan araçların görselleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yerel

Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cannes sahilinde deniz kazası dehşeti! Tekne ile bot çarpıştı: 11 yaralı, 1 kayıp!
Cannes sahilinde deniz kazası dehşeti! Tekne ile bot çarpıştı: 11 yaralı, 1 kayıp!

Dünya

Cannes sahilinde deniz kazası dehşeti! Tekne ile bot çarpıştı: 11 yaralı, 1 kayıp!

Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı
Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

Gündem

Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23