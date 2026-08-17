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Gündem Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı
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Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

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Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül’ün Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki cenaze törenine katılmak üzere çıktığı yolda Bolu’daki Anadolu Otoyolu’nda geçirdiği trafik kazasında korumasıyla birlikte yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Usta’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Çaydurt mevkisinde meydana geldi. AK Parti 23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül’ün cenaze törenine katılmak üzere Ankara’dan Kocaeli’ye giden AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamette giden başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Leyla Şahin Usta ile koruması hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Usta ve korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı haber alan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner hastaneye giderek Usta’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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