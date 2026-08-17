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Dünya Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün
Dünya

Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün

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Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün

Kana doymayan siyonist çetenin sözde bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’de yeni bir soykırım ve işgal dalgası için salyalarını akıttı. Filistin halkını topyekun sürgün etmeyi ve Gazze’yi haritadan silerek yasadışı yerleşimlerle doldurmayı küstahça savunan aşağılık zihniyet, insanlık suçunu bir kez daha tescilledi.

Filistinli masumların kanı üzerinden siyaset yapan işgalci İsrail rejiminin katliam meraklısı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, küstahlıkta sınır tanımıyor. Bölgede diplomasinin harekete geçtiği bir anda dini okul kılıflı nifak yuvalarında konuşan İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için bölgeyi ziyaret ettiği sırada, Sderot kentinde bir Yeşiva'da (Tevrat okulu) yaptığı konuşmada, Hamas'ın yenilgiye uğratılması için Gazze Şeridi'nin tamamen işgalinden başka yol olmadığını savundu.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de kontrolü tamamen ele geçirmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Gazze'yi tamamen işgal etme, orada bir askeri yönetim ve yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurma ve Filistinlilerin göçünü teşvik etme" çağrısında bulundu.

Smotrich, Gazze anlaşmasına işaret ederek "İsrail'den başka kimsenin Gazze'yi yönetemeyeceğini ve Hamas'ı silahsızlandıramayacağını" savundu.

Gazze'ye saldırıların başlamasından beri Netanyahu'ya Gazze'de İsrail askeri yönetiminin olması gerektiğini söylediğini aktaran Smotrich, bölgede yasa dışı yerleşimler kurulmadan güvenliğin sağlanamayacağını iddia etti.

 

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Kushner ve Mladenov, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Hamas heyetiyle görüşmüştü. Buradan İsrail'e geçen Kushner, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunu görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya gelmişti.

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