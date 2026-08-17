Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor

İHH'nin Uluslararası Programlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukası ve engellemeleri nedeniyle Gazze'de gıda, temiz su ve sağlık alanında büyük bir kriz yaşandığını söyledi.

Kaya, İsrail'in özellikle insani yardımı Gazze'dekilere karşı bir silah olarak kullanmaya devam ettiğini belirterek, can güvenliği olmayan Gazze'de enkaz altında kalan yüzlerce kişinin hala çıkartılamadığını dile getirdi.

Gazze'deki süreci anlayabilmek için 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere göre değerlendirme yaptıklarını aktaran Kaya, "Gazze'de deprem dinmedi. İnsanlar hala enkaz altında, arama kurtarma faaliyetlerine ihtiyaç var. İnsani yardımın her sektöründe, İsrail'in ablukaları ve engellemeleri yüzünden temel yaşam malzemelerine duyulan ihtiyaç devam ediyor." dedi.

Vakıf olarak Gazze'de 2009'dan beri aktif olarak hizmet veren temsilciliklerinin bulunduğunu anlatan Kaya, 7 Ekim öncesi ve sonrasında da Gazze'de İHH olarak aktif çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kaya, 7 Ekim'le birlikte sahadaki ihtiyaçların katbekat arttığını vurgulayarak, "Biz de kapasitelerimizi geliştirdik. Yerel, lokal ve uluslararası birçok STK, insani yardım kuruluşu ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla ortaklaşa birçok alanda çalışmalar yaptık. İnsani yardım sektörlerinin sahada ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet yürüttük. Bunların en başında temel ihtiyaç malzemeleri, su, gıda ve yakıt gibi malzemelerde her türlü desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki engellemeler yardımları ulaştırmayı zorlaştırıyor

BM kurumlarıyla yürüttükleri ortak çalışmalar sayesinde insanlara her gün sıcak yemek dağıtmaya devam ettiklerini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Kurduğumuz 13 mutfakla günlük 180 bin kişiye ulaşan sıcak yemek dağıtımları yaptık. Günlük 80 bine yakın yerel ifadeyle 'rapta' denilen paket ekmek dağıtımına ulaştığımız dönemler oldu. Fakat bu süreç, özellikle son dönemde artan engellemeler nedeniyle yardımların devamlılığı noktasında bizi çok zor durumda bırakıyor. Sahada insani yardım ulaştırılması konusunda hem uluslararası hem BM yapıları hem de yerel birçok insani yardım kurumu hayati engellerle karşılaşıyor. İHH olarak sahada hizmet veren birçok gönüllümüz İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Aşevlerimiz vuruldu, ofislerimiz ve depolarımız aynı şekilde İsrail'in saldırılarından etkilendi."

Sağlık alanında insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Birke Hastanesi ve Necmettin Erbakan Sağlık Merkezi'nde on binlerce hastaya destek olmaya çalıştıklarını anlatan Kaya, bu merkezlerde ilk yardımın yanı sıra kadın doğum, diş tedavisi, kulak burun boğaz ve diğer birçok alanda hizmet sunduklarını, bu hizmetlerin devamı için bağışçı desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İsrail saldırılarında evleri yıkılan on binlerce Gazzelinin barınma sorununu çözmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kaya, şunları aktardı:

"Barınma sorununu çözmeye yönelik birçok çadır kent kurduk. Bu çadır kentlerin birçoğu İsrail'in yerinden etme politikası nedeniyle ya vuruldu ya da oradaki insanlar başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Yine birçok çadır mescit açtık. Gazze'deki Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde okullar açtık. İki okulumuz şu an Gazze'de hizmet veriyor, üçüncüsünü de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle hayatın devam etmesi noktasında Gazze'deki kardeşlerimizin yanında durabilmek için eğitim, mescit gibi projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Çünkü bir okul açtığınızda birçok ailenin yeniden geleceğe dair umudu yeşeriyor. Çocuklar normal bir gün yaşayabiliyor, farklı bir ortama geçebiliyor."

Emre Kaya, Yetim Sponsorluk Projelerinin devam ettiğini de belirterek, açtıkları yetimhanede anne ve babasını kaybeden çocuklara sahip çıkmaya gayret ettiklerini, yine bölgedeki su dağıtımlarının da kesintiye uğramadan devam ettiğini vurguladı.

Evlenecek çiftlere toplu düğün

Sınav dönemlerinde de Gazze'de üniversite ve lise öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu materyallerin temini amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Çocuklar sınava girecek ama kağıdı, kalemi yok. Bu tarz projelerle hayatın Gazze'de devam etmesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Ayrıca maddi imkansızlıklardan dolayı evlilik yapamayan gençlere yönelik toplu düğünler düzenliyoruz. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden bir çalışmadan bahsediyoruz. BM kurumlarıyla birlikte yürüttüğümüz projeler olduğu için bunları çok ince raporluyoruz. 300 milyon ekmek dağıttık. Yaklaşık 67 milyon öğün yemek dağıtımını gerçekleştirdik. 400'ü aşkın ameliyat projemiz var. Şifa Hastanesi'nin radyoloji bölümünü onardık, yakın dönemde inşallah onun açılışını da yaparak hizmete sunacağız.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1 milyon 845 bin gıda paketi, 234 bin 385 kumanya, 132 bin 389 çuval un ve 18 bin 414 paket sebze dağıttık. Barınma kapsamında 7 çadır kent, 79 bin 260 çadır ve barınma malzemesi ile 11 mescit, 90 bin 205 battaniye ile 144 bin 141 kıyafet sağladık. Sağlık ve hijyen alanında 12 ambulans, 1938 ilaç ve tıbbi malzeme, 622 tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, hasta yürüteci ve koltuk değneği, 102 bin 924 paket hasta ve bebek bezi, 124 bin 814 hijyen paketi, 3 bin 384 tanker içme suyu, 1420 litre yakıt ile 13 bin 761 aileye nakdi yardım yaptık."