Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu?

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar ile eski Milli Eğitim Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve o dönem yaşanan siyasi gelişmeler üzerinden sosyal medyada karşı karşıya geldi. Tartışma, Tayyar’ın Mumcu’yu 2007’de “askeri vesayetle işbirliği yaparak” AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün seçilmesine engel olmaya çalışmakla suçlamasıyla başladı. Mumcu’nun “Abdullah Gül ve Bülent Arınç’ın 2007’de Erdoğan’a karşı kumpas kurduğu” yönündeki değerlendirmelerinin bazı AK Parti çevrelerinde karşılık bulmasına da tepki gösteren Tayyar şu ifadeleri kullandı: “Ne hazindir, o tarihte askeri vesayetle işbirliği yaparak AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimine takoz koyan Mumcu, sırf Gül ve Arınç antipatisi yüzünden bugün sempati topluyor. Akıl alır gibi değil.”

FIRILDAK! VAR MISIN? YİYOR MU?

Erkan Mumcu ise Tayyar’ın bu sözlerine sert ifadelerle karşılık vererek canlı yayında tartışma çağrısı yaptı: “Şamil efendi! Öyle uzaktan sallayıp kaçamazsın. Ben her sözümün ve kararımın arkasındayım. Sen ve yaranmaya çalıştıkların gibi fırıldak değilim. Hangi kanalda istersen canlı yayında sen bildiklerini (bilmeden salladıklarını da) söyle, ben belgeleri ve tanıkları ile gerçeği göstereceğim. 2004’ten beri üstü katman katman örtülen gerçekleri duymak yarandıklarının işine gelmeyecek ama, en azından sen ve sen gibi yaranmacı borazanların ipliğini pazara çıkarmış oluruz. Var mısın?”

SENİN DÖNEMİN GERİDE KALDI

Şamil Tayyar ise Mumcu’nun sözlerine şu yanıtı verdi: “Hakaret etmeden, tahkir edici ifade kullanmadan, isminin önüne arkasına rencide edici sıfat takmadan sadece o dönem şahit olduklarımı anlattım. Naçizane tavsiyem, kafa ayık değilken klavyeden uzak dur. Zor olduğunun farkındayım, biraz terbiyeli ol. Tezgahını bozdum, kızgınsın. Bil ki senin gibi vesayetçi artıklarının dönemi geride kaldı.”

GEL YÜZÜME SÖYLE

Erkan Mumcu, Tayyar’ın bu paylaşımının ardından bir kez daha yüz yüze tartışma çağrısında bulundu: “Şamil efendi! Uzaktan uzağa olmuyor. Kibarca söylemek yalanı gerçek kılmıyor. Mesele sen veya ben değil, memleket meselesi. Madem biliyorsun gerçekleri gel yüzüme söyle milletin önünde. Sayende görünür olur belki bazı efsanelerin hakikati. Hadi lütfen kırma beni.”