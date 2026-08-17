Arda Turan füze saldırısında sığınağa sığındı! Kiev'de zor zamanlar

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. NTV Spor'un haberine göre karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turan, maç öncesinde yaşanan füze saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

'OYUNCULARIMLA SIĞINAKTAYDIK'

Saldırı sırasında önce odasında olduğunu, ardından sığınağa indiğini belirten Turan, 10-12 oyuncusunun da sığınakta bulunduğunu söyledi. Turan, oyuncularına maça çıkabilecek durumda olup olmadıklarını sorduğunu belirterek, savaş koşullarının bir bahane değil gerçeklik olduğunu ifade etti. Oyuncularının buna rağmen sahaya çıkmak istediğini söyleyen Turan, takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

'ALIŞTIM DEMEK İSTEMİYORUM AMA...'

Ukrayna'daki savaşın psikolojik olarak çok zor olduğunu belirten Turan, "Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki. Yaşamayı öğreniyoruz ama bunu kabul etmeyeceğimizi her zaman söyledim" dedi.

Ukrayna'da çocukların ve insanların hayatını kaybettiğini belirten Turan, füze, bomba ve İHA saldırılarına dikkat çekerek, "Umarım dünyaya bir an önce barış gelir" ifadelerini kullandı.