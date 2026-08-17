  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin'den gençliğe ikaz: Dünya vatandaşlığı kültürel bir tezgah! Vatandaşlar ifşa etmişti! Türkiye, İsrailli çifte vatandaşa ev hapsi verdi AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı Mekke Anlaşması'nın perde arkası! İletişim Başkanı Duran çarpıcı açıklamalar Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum Türk markalarında Rusya’dan çıkış hızlandı: En az 10 marka pazardan çekildi Ali Karahasanoğlu'ndan Süleymanlılara çağrı: 200 kilo altını sorgulayın Rusya’nın gizli İHA üsleri ortaya çıktı! NATO ve Avrupa alarmda Irak basını duyurdu: İran İHA’ları Barzani’nin özel ofisini vurdu Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Spor Arda Turan füze saldırısında sığınağa sığındı! Kiev'de zor zamanlar
Spor

Arda Turan füze saldırısında sığınağa sığındı! Kiev'de zor zamanlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arda Turan füze saldırısında sığınağa sığındı! Kiev'de zor zamanlar

Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında Metalist Kharkiv'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yapan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç sonrası füze saldırısı anlarını anlattı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. NTV Spor'un haberine göre karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turan, maç öncesinde yaşanan füze saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

'OYUNCULARIMLA SIĞINAKTAYDIK'

Saldırı sırasında önce odasında olduğunu, ardından sığınağa indiğini belirten Turan, 10-12 oyuncusunun da sığınakta bulunduğunu söyledi. Turan, oyuncularına maça çıkabilecek durumda olup olmadıklarını sorduğunu belirterek, savaş koşullarının bir bahane değil gerçeklik olduğunu ifade etti. Oyuncularının buna rağmen sahaya çıkmak istediğini söyleyen Turan, takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

 

'ALIŞTIM DEMEK İSTEMİYORUM AMA...'

Ukrayna'daki savaşın psikolojik olarak çok zor olduğunu belirten Turan, "Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki. Yaşamayı öğreniyoruz ama bunu kabul etmeyeceğimizi her zaman söyledim" dedi.

Ukrayna'da çocukların ve insanların hayatını kaybettiğini belirten Turan, füze, bomba ve İHA saldırılarına dikkat çekerek, "Umarım dünyaya bir an önce barış gelir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar
Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar

Dünya

Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar

Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü
Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Gündem

Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü

Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!
Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!

Gündem

Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!

Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev!
Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev!

Gündem

Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik hatlarına ağır darbe! Odessa ve İzmail limanları alev alev!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23