Silivri’deki yargılamada Ekrem tiyatrosu devam ediyor: İmamoğlu cephesi mahkemeyi sıkıştırma peşinde!

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 52'si tutuklu 414 sanıklı "yolsuzluk" davasının ikinci duruşmasının ilk oturumu, bugün saat 12.00'de Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görüldü.

İlk duruşmanın son oturumunda mahkeme, Ekrem İmamoğlu'na savunma yapması için bir günlük süre vermişti. İmamoğlu ise bu sürenin yeterli olmadığını öne sürerek savunma yapmayacağını belirtmişti.

İmamoğlu'nun bu çıkışı üzerine mahkeme, İmamoğlu'nun savunma yapmaktan feragat ettiğine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

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Bugün başlayan ikinci duruşmanın ilk gününde ise İmamoğlu'nun avukatları, mahkemeden müvekkillerinin savunma yapması talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Açıklanan ara kararda, "Sanık, susma hakkından her zaman feragat edebilir" diyen mahkeme başkanı, 40 gün önceki oturumda savunma yapılmadığı için susma hakkı olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Savunma sırasının bu aşamada belirlendiğini belirten mahkeme başkanı, İmamoğlu için "uygun yerde, makul bir süre içinde savunmayı alacaklarını" bildirdi.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel'i İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer karşıladı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Silivri'de hep birlikte geçen celsenin bitişinde savunma hakkının nasıl kısıtlandığını konuşmuştuk. Bunun ne 1960 Darbesi'nde ne 12 Eylül Darbesi'nde ne Almanya'daki Nürnberg mahkemelerinde ne 12 Eylül dönemindeki DİSK'in yargılandığı süreçlerde yaşanan ki onların hepsi darbe dönemlerinin yargılamalarıydı. Hiçbirisinde yaşanmayan bir şey yaşandı ve Ekrem İmamoğlu'na şöyle söylendi: Hakkında 150'ye yakın örgüt kurucusu, örgüt lideri olmakla suçlandığı için güneşin altındaki gerçekleşen her olaydan, her iddiadan Ekrem İmamoğlu'nu da mesul tutuyorlar. ve bu konular görüşülürken İmamoğlu itiraz ettiğinde, 'Savunma süreniz geldiğinde konuşacaksınız, açıklayacaksınız. Sınırsız savunma hakkınız var' demişti. Sonra tutturdu, 'Ben 9 Temmuz günü davayı bitireceğim.' 8 Temmuz günü, 'Sözü al. Sen ve avukatların beş-altı saat içinde ne yapacaksanız yapın.' 'Beş-altı saatte ben ve avukatlarım nasıl böyle bir şey yapabilir?' Dedi ki 'O zaman savunma hakkından feragat ediyorsun.' 'Öyle bir şey etmiyorum, savunma hakkımı kullanmak istiyorum.' 'Yok, ediyorsun.' Tutanağı öyle tuttu. Paldır küldür çekti gitti.

Bugünü işaret ettiler. Bugüne geldik. Bugün Sayın İmamoğlu'nun avukatları yapılan yanlışı ve işin doğrusunu hukuki bir dille anlattı. O gün çok iddialıydı. 'Hayır, bir daha savunma hakkı vermem.' Biz de burada söyledik. Doğrudan bozma sebebi. Bu mahkemeyi bozdurmaya mı çalışıyor? Demek ki iddiaları dile getirip Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın yüzüne cevaplarını almaya cesaretleri yok. Geçen zamandan sonra bugün de gördüğünüz gibi, oyalaya oyalaya en son şimdi kararını verdi. Diyor ki 'Savunma hakkını kullandıracağım ama belirsiz bir gün, benim bildiğim bir gün.' Avukatlar ısrar edince, 'Onu size önceden söyleyeceğim.' Bir de söylemeseydin. Savunma yapacağı günü bilmeyecek. 'Bir arada' diyor, 'uygun yerde, makul zamanda.' Yani yerine, zamanına, süresine hakim karar verecek. Oysaki asla kısıtlanamaz savunma hakkı. 'Bu haktan yararlandıracağım' deyip bahşetti beyzade."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.