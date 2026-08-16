Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye gitti! Bakan Bak'tan çok sert tepki
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerindeki sarı-lacivertli formanın zorla çıkarttırılması skandalına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sert tepki gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerine yer verdi.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.