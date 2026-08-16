  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sakın indirmeyin! Bu telefon uygulamaları İsrail merkezli! Örgütten bir açıklama daha geldi: YPG’yi feshediyoruz GİB, SMS ile mükelleflere hatırlattı Mesajla uyarıya rekor tahsilat Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Orman yangınlarının adli bilançosu: 8 ilde 43 gözaltı 11 tutuklama Biz o gençlerin kalbini dolduramadık! K-Pop İstanbul'da meydanları doldurdu Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi Türksat uydu yayın aktarımı başarıyla tamamlandı NATO ülkesinde İHA paniği! İspanyol savaş uçakları düşürdü Trump Körfez’i hayal kırıklığına uğrattı! Tek çare Mekke İttifakı
Spor Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye gitti! Bakan Bak'tan çok sert tepki
Spor

Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye gitti! Bakan Bak'tan çok sert tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye gitti! Bakan Bak'tan çok sert tepki

Gençlerbirliği - Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerindeki sarı-lacivertli formanın zorla çıkarttırılması skandalına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sert tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı
Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı

Spor

Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı

4 yaşındaki çocuğun formasını zorla çıkartan tribün zorbası tescilli şarlatan çıktı
4 yaşındaki çocuğun formasını zorla çıkartan tribün zorbası tescilli şarlatan çıktı

Spor

4 yaşındaki çocuğun formasını zorla çıkartan tribün zorbası tescilli şarlatan çıktı

Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var
Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var

Spor

Çocuğun forması çıkarılmıştı Gençlerbirliği’nden açıklama var

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı

Gündem

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartmıştı! Tribün zorbası tescilli şarlatan gözaltına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23