Türkiye’nin dev çikolata üreticisi iflas etti

Türkiye’nin önemli gıda üreticileri arasında yer alan Karaman merkezli Modern Çikolata, mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Yaklaşık 40 yıl önce kurulan şirket, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunarak finansal yeniden yapılandırma sürecine girmişti.

Yıllık yaklaşık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Modern Çikolata, özellikle büyük market zincirleri için özel markalı üretim yapmasıyla tanınıyordu. Bir dönem Ülker ile de ortaklık gerçekleştiren şirket, bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’ün üzerinde ürün üretiyordu.

Konkordato sürecinden önce çalışan sayısı 3 bini aşan şirket, sadece Türkiye’de değil bölge ülkelerinde de çikolata ve çikolatalı ürün ihracatı yapıyordu. Modern Çikolata, 2023 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası’nın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alırken, aynı yıl Karaman’da en fazla kurumlar vergisi ödeyen şirketler arasında 7. sırada bulunuyordu.