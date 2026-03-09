  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan BAE'deki ABD üslerine füze yağmuru! BAE savunma bakanlığı açıkladı Savaş için ortak karar: Savaşı Netanyahu ile bitireceğiz İBB’de yolsuzluk çarkının hesap günü: İmamoğlu ve suç örgütü hakim karşısında Böyle giderse uçaklar uçamayacak: Hürmüz Boğazı'ndaki savaş enerji piyasalarını vurdu İran’da Mücteba Hamaney dönemi: Husilerden destek mesajı gecikmedi İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü 9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 9 Mart 1996: Muhammed Gazzali (Mısırlı Âlim ve Fikir Adamı) Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı! Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Ekonomi Türkiye’nin dev çikolata üreticisi iflas etti
Ekonomi

Türkiye’nin dev çikolata üreticisi iflas etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi iflas etti

Karaman’da 40 yıl önce kurulan ve bir dönem Ülker ile ortaklık yapan Modern Çikolata iflas etti. Geçen yıl konkordato ilan eden ve 3 binden fazla çalışanı bulunan şirket, Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşları arasında gösteriliyordu.

Türkiye’nin önemli gıda üreticileri arasında yer alan Karaman merkezli Modern Çikolata, mali sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Yaklaşık 40 yıl önce kurulan şirket, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunarak finansal yeniden yapılandırma sürecine girmişti.

Yıllık yaklaşık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Modern Çikolata, özellikle büyük market zincirleri için özel markalı üretim yapmasıyla tanınıyordu. Bir dönem Ülker ile de ortaklık gerçekleştiren şirket, bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’ün üzerinde ürün üretiyordu.

 

Konkordato sürecinden önce çalışan sayısı 3 bini aşan şirket, sadece Türkiye’de değil bölge ülkelerinde de çikolata ve çikolatalı ürün ihracatı yapıyordu. Modern Çikolata, 2023 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası’nın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alırken, aynı yıl Karaman’da en fazla kurumlar vergisi ödeyen şirketler arasında 7. sırada bulunuyordu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23