1 çay kaşığı yetiyor: Hadis-i Şerifte de yer alıyor! Müthiş bir şifa deposu...
Çörek otu mucizesiyle ilgili bilgiler Ramazan ayı münasebetiyel tekrar ortaya çıktı.
Çörek otu mucizesiyle ilgili bilgiler Ramazan ayı münasebetiyel tekrar ortaya çıktı.
Yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan çörek otu, küçük miktarlarda tüketildiğinde bile vücut için birçok fayda sunuyor. Uzmanlara göre günde yalnızca bir çay kaşığı çörek otu tüketmek bağışıklık sistemini destekleyebiliyor. Hadis-i Şerifte de yer alan çörek otunun faydaları haberimizde…
Alternatif tıp ve geleneksel beslenme alışkanlıklarında önemli bir yere sahip olan çörek otu, son yıllarda sağlığa olan etkileri nedeniyle yeniden gündeme geldi. Peki, çörek otunun faydası ne?
Peygamber Efendimizin hadislerinde de adı geçen çörek otu, özellikle bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle biliniyor. Uzmanlar, düzenli ve ölçülü tüketilen çörek otunun sindirimden bağışıklığa kadar birçok alanda vücuda destek sağlayabileceğini belirtiyor. Peki, çörek otu nasıl tüketilmeli ve gerçekten hangi faydaları sağlıyor?
Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadisi şerifinde; “Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, Çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.” buyurmuşlardır.
Bağışıklık Sistemini Destekler Çörek otu antioksidan bakımından zengin olduğu için vücudun savunma sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.
Sindirim Sistemine Katkı Sağlar Geleneksel kullanımda çörek otunun mide ve bağırsak sağlığını desteklediği biliniyor. Antioksidan Etkisi Vardır
İçeriğinde bulunan bileşenler vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olabilir. Enerji ve Zindelik Sağlayabilir
Düzenli tüketildiğinde vücudun daha zinde hissetmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
Çörek Otu Nasıl Tüketilir? Sabah aç karnına 1 çay kaşığı çiğnenerek tüketilebilir.
Salatalara veya yoğurda eklenebilir.
Bal ile karıştırılarak tüketilebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23