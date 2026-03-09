1 çay kaşığı yetiyor: Hadis-i Şerifte de yer alıyor! Müthiş bir şifa deposu...

Yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan çörek otu, küçük miktarlarda tüketildiğinde bile vücut için birçok fayda sunuyor. Uzmanlara göre günde yalnızca bir çay kaşığı çörek otu tüketmek bağışıklık sistemini destekleyebiliyor. Hadis-i Şerifte de yer alan çörek otunun faydaları haberimizde…