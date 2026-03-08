  • İSTANBUL
Dünya İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz
İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'nin askeri stratejisini sosyal medya üzerinden eleştirmesine sert tepki gösterdi. ‘Diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapmıyoruz, bu bizim tarzımız değil’ diyen Cooper; İngiltere'nin uçak gemisi göndermeme ve başlangıç saldırılarına katılmama kararlarının arkasında durdu. Irak Savaşı’ndan ders çıkardıklarını hatırlatan Cooper, Londra’nın artık ‘söz oyunlarıyla’ değil, gerçeklerle ve ulusal çıkarlarla hareket ettiğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden İngiltere'nin İran saldırılarına katılmama kararına yaptığı eleştirilere yönelik, "Diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil" dedi.

Cooper, Orta Doğu'da İran'ın hedefi olan ülkelere savunma desteği vermek için İngiliz jetlerinin sürekli havada olduğunu belirtti.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının başladığı günden bu yana bölgede bulunan tahmini 300 bin İngiliz vatandaşını tahliye için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Cooper, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in, "İngiltere ABD'ye ilk günden destek vermeliydi." açıklamasını değerlendirdi.

Cooper, "İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun davranmamız lazım. Bu nedenle ABD ve İsrail tarafından yürütülen başlangıç saldırılarına destek vermedik. İran'ın müttefiklere saldırı düzenlemesiyle bu ülkelere savunma desteği vermeye başladık." diye konuştu.

Blair'in düşüncesine katılmadığına vurgu yapan Cooper, İngiltere'nin bu süreçte diplomatik çözüm aradığının da altını çizdi.

"Ne olursa olsun ABD'ye katılmamız gerektiğini söyleyenler var." diyen Cooper, ABD'ye her koşulda katılmanın ya da tamamen karşı çıkmanın İngiltere'nin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını kaydetti.

Cooper, İngiltere'nin Irak'ta yanlış gidenlerden ders çıkardığını da vurguladı.

“DİPLOMASİYİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIYORUZ”

ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye destek vermediği için sosyal medya paylaşımları üzerinden yönelttiği eleştirilere de değinen Cooper, şunları kaydetti:

"Bu görevi yaparken sosyal medya paylaşımlarına değil gerçeğe odaklanmam gerektiğini öğrendim. ABD Başkanı'nın ABD'nin çıkarlarına uygun davranma sorumluluğu var, İngiltere Başbakanı'nın da İngiltere'ninkine uygun davranma sorumluluğu var."

Cooper, iki liderin bazen birbirinden farklı düşünse de iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Biz işleri söz oyunları ya da abartıyla değil gerçekten pratik, sakin ve istikrarlı kararlar alarak yapacağız." dedi.

Bakan Cooper, "Eğer diplomasiyi sosyal medya üzerinden yapıyorsanız, bu bizim tarzımız değil. Bu hükümet farklı bir yol izliyor." ifadesini kullandı.

