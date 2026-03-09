Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’

  • İSTANBUL
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminde deşifre edilen ve “yüzyılın vurgunu” olarak nitelendirilen 161 milyar liralık kamu zararı davası olaylı başladı.

143 ayrı eylemde rüşvet ve yolsuzluk ağının merkezinde yer aldığı iddia edilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 407 sanık, Silivri’de kurulan mahkeme önünde yargılanırken salonu dolduranların ıslıklı tezahüratları ve İmamoğlu’nun şovu duruşmaya damgasını vurdu.

HAKİM, EKREM’İN ŞOVUNA İZİN VERMEDİ!

Yolsuzluk ve casusluktan tutuklu yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmanın başlangıcında yerinden kalkarak salonu dolduran şakşakçıların tezahüratları eşliğinde kürsüye yürüyüp konuşma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı bu talebe, “Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz. Şu an bu şekilde devam edemezsiniz. Kafanıza göre kalkıp gelemezsiniz” şeklinde cevap vererek CHP’li Ekrem’in şovuna son verdi.

“BUGÜN BURAYA SAVUNMA YAPMAYA DEĞİL, YARGILAMAYA GELDİ!”

Ekrem İmamoğlu’nun işi şova dökerek somut delillerin ve suçlamaların ortaya konulacağı duruşmayı erteletme çabasına, CHP’li yöneticilerin sosyal medya şovu eklendi. Sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonuna gelişine ilişkin videoyu paylaşan Başarır, “CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu; alnı açık, başı dik, aslanlar gibi dimdik ayakta. Bugün buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi! Sonuna kadar yanınızdayız…” diye yazarak, dertlerinin adalet değil, şov ve algı olduğunu itiraf etti.

“BU SALONDA GELECEĞİN CUMHURBAŞKANI VE İKTİDAR PARTİSİ VAR!”

CHP’nin diğer Grup Başkanvekili Murat Emir ise duruşma salonundan paylaştığı videoya; “İBB Davası nedir? diye sorarsanız tek bir cevabımız var: Daha yargılama bile başlamadan belgelerle çöken bir kumpas! 3900 sayfalık iftira, uydurma gizli tanıklar, sözde kamu zararları ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na istenen binlerce yıllık hapis cezası... Zerre kadar umutsuzluğa yer yok! Kurulan bu kumpasın sonu mutlak bir zafer! Bu salonda geleceğin cumhurbaşkanı ve iktidar partisi CHP var! Bu davanın nihai kararını mahkeme salonlarına sonradan atanan cübbeler değil, vicdanıyla ve sarsılmaz iradesiyle doğrudan doğruya halk verecek” şeklinde yazarak, gerçeklikten ne kadar uzaklaştıklarını ortaya koydu.

