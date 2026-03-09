  • İSTANBUL
Dünyanın aklıyla alay ediyorlar! Herzog'dan İran savaşına akılalmaz savunma

Katil İsrail’in eli kanlı Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran’a yönelik savaşın meşru müdafaa olduğunu savunarak operasyonun Orta Doğu ve Avrupa’yı daha güvenli hale getireceğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran’a yönelik savaşın hukuki yönünün sorgulanmasına tepki göstererek operasyonun “meşru müdafaa” olduğunu savundu.

BBC’ye konuşan Herzog, İran’ın nükleer ve askeri hedeflerinin İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Herzog, İran yönetiminin uluslararası hukuka uymadığını ileri sürerek ABD ile birlikte yürütülen askeri operasyonun Orta Doğu ve Avrupa’nın güvenliğini artıracağını ileri sürdü.vİsrail Cumhurbaşkanı, savaşın hukuki olup olmadığına ilişkin sorular karşısında “Bunun sorgulanması beni şaşırtıyor” dedi.

Herzog, İran’ın bölgedeki silahlı grupları desteklediğini, İranlı protestoculara yönelik baskılar uyguladığını ve Kıbrıs’taki bir İngiliz askeri üssüne drone saldırısı düzenlendiğini örnek göstererek "Tahran’ın bir tehdit oluşturduğunu" savundu.

 

İngiltere iç istihbarat servisi MI5’in 2022’den bu yana İran bağlantılı 20 potansiyel saldırı planı tespit ettiğini hatırlatan Herzog, bu gelişmelerin İran’ın oluşturduğu riskin göstergesi olduğunu söyledi.

Herzog ayrıca İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını da savundu.

İsrail’in Hizbullah’ı etkisiz hale getirerek Lübnan hükümetinin yapamadığı bir görevi yerine getirdiğini ileri süren Herzog, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada ülkede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 400’e yükseldiğini bildirdi.

 

İsrail ordusu ise güney Lübnan’da iki askerinin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan İran’ın İngiltere Büyükelçisi Seyyid Ali Musavi, İngiltere’nin saldırı operasyonlarına katılması halinde İran’ın “meşru müdafaa” kapsamında karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı sert şekilde eleştirerek İngiltere’nin savaşa sonradan katılmak istediğini savundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Starmer’ın İngiltere’nin çıkarlarını savunmakta haklı olduğunu belirtti.

Starmer ve Trump pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme iki liderin bir haftadan uzun süredir yaptığı ilk doğrudan görüşme oldu.

