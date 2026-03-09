Bakırhan: Ortadoğu’da bugün Kürtlerin kaderi belirleniyor!

Konuşmasına Kürtçe başlayan ardından Türkçe devam eden Bakırhan şunları dile getirdi: “Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Hemen yanı başımızda savaşlar, katliamlar ve çatışmalar devam ediyor.

Tam da çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor. Kürt coğrafyası bulunuyor. Dün Irak'ta çatışma olurken Kürtler gündemdi. Suriye'de çatışma olurken Kürtler gündemdi. Bugün İran'da da Kürtler gündem. Ama bu sefer Kürtleri yalan yanlış tartışıyorlar. Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler hakları ve hukukları ret ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyor. Bugün sahada bulunan o hegemonik ve emperyal güçler yokken de Kürtler sahadaydı. İran'da Kasımlolardan günümüze kadar Kürtler dilini, kültürünün ve statüsünün mücadelesini yürütüyordu. Herkes çok iyi bilsin ki, Kırmaşan neyse, Hewlêr odur. Süleymaniye neyse, Kobanê odur. Kobanê neyse, Amed, Kars, Siirt odur.

Bizler hiçbir dönem olmadığı kadar Kürtler ve dostları olarak uyanık olmalıyız. Bugün Orta Doğu'da bizim kaderimizin belirlendiği bir süreçten geçiyoruz.”

EMPERYALİSTLERİN KALKANI OLMAYACAĞIZ

Bakırhan, Kürtlerin büyük güçlerin aracı olmayacağını da vurgulayarak şunları söyledi: “Bu süreçte ne masa başlarında kandırılacağız, ne de hegemonik ve emperyal güçlerin kalkanı olup daha sonra bir kenara atılıp unutulacağız. Bu sefer Beluçlarla, Azerilerle, Molla rejimi karşısında ezilen, sömürülen laik ve seküler Farslarla birlikte İran’da Kürtlerin, Beluçların, Azerilerin demokratik haklarını kazandıkları, statülerine ulaştıkları bir zemini birlikte ortaya çıkaracağız. Bu Nevruz’un Kürtlerin barışına, demokrasisine, özgürlüğüne ve statüsüne kavuştuğu bir Nevruz olmasını diliyorum.”

ANKARA’YA DÖRT PARÇALI KÜRDİSTAN MESAJI

Bakırhan’ın ardından konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise Terörsüz Türkiye projesine değinerek “Öcalan iradesiyle bugün TBMM Kürt sorununu kendi görevi haline getirdi. Ama siyasi partiler samimi yaklaşmıyor. Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı bizi özgürlüğümüze, kadın özgürlüğüne, Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne yaklaştırdı. Dilimizin statüsü, Kürdistan’ın statüsü, Kürt halkının statüsü, temel talebimizdir” dedi. DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise “Dün aklımız Rojava’daydı, bu sefer Rojhilat’ta. Bu sene Kürtler için çok önemli. Kürt halkı artık bundan sonra dört parça Kürdistan’da statüsüzlüğü kabul etmiyor. Ankara bunu iyi bilsin” diye konuştu.