Türkiye’nin desteğini her alanda görüyoruz

Hacı Yakışıklı Bakü

Ateş hattının merkezi Azerbaycan’da savaşın nabzını tuttuk... Akit’e özel açıklamalarda bulunan Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Karabağ’ın işgalden kurtarılma sürecinde Cumhurbaşkanlığı, parlamento ve kamu seviyesinde Türk halkının yanlarında olduğunu söyledi. Türkiye’nin desteğini her alanda hissettiklerini belirten Muradov, “Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Türk medyasına doğru haberleri aktardığınız için teşekkür ediyoruz. Anadolu’da da çok değerli destekler gördük” dedi.

Paralı teröristler

Karabağ’da paralı askerlerin terörizm uyguladığını vurgulayan Muradov, şunları dile getirdi: “Ortada sadece Ermenistan saldırısı yok, paralı askerler de var. Çok önceden paralı askerler hazırlanmıştı. Bunlar Azerbaycan’a düşmanlık yapan Suriye ve Libya’dan getirilen kişiler, PKK ve YPG’li teröristler ile Avrupa’dan gelenlerden oluşuyor. Paşinyan açıkça; ‘Ermeni kökenliler burada savaşıyor’ diyor. Hepsini biliyoruz. Bu kişileri uluslararası mahkemeye vereceğiz. Ermeniler uluslararası hukuku da öldürüyor. Siviller bombalanırken bu uluslararası kuruluşlar neredeler? Ama anlamak istemiyorlar. ‘Türkler’e karşı büyük savaş’ diye açıkça yazılar yazıyorlar. Düşmanca tavırlar içine giren Ermeni diasporası maalesef aklı selim düşünen Ermenileri de yoldan çıkarmaya çalışıyor.”

Asker problemimiz yok

Dünyanın her yanındaki Azerbaycanlıların orduya katılmak için müracaat ettiğini belirten Fuad Muradov, şöyle devam etti: “50 ülkede diasporamız faaliyet gösteriyor. Rusya’da 2 milyona yakın Azerbaycanlı var. Binlerce müracaat oldu, biz de bu kardeşlerimize ‘Ordumuzda asker problemi yok’ dedik. Kendilerine teşekkür ettik, güçlerini haklı davamızı anlatmak için kullanmalarını istedik. Ermeni diasporası muhtelif illerde terör uyguluyor. Hem cinayet işliyorlar hem de Türkiye ve Azerbaycan aleyhine BM ve AB nezdinde dava açıyorlar. Azerbaycan ordusu şu anda topraklarını işgalden âzad ediyor. Bütün dünya bu meseleyi biliyor.”

Türkiye barışın yanında

Uluslararası çalışmalar hakkında da bilgiler veren Muradov, şunları anlattı: “Şu ana dek 33 dilde binin üzerinde makale yayınlandı. Bizim şimdi Uluslararası Medya Kuruluşları oluşturmamız gerekiyor. Türkiye bu işte başarılı oldu. Yerli seviyede biz de sadece doğruları yazacak uluslararası bir medyanın olmasını arzu ediyoruz. Türkiye ve dünyadan duyarlı sanatçıların desteği de bizim için önem arz ediyor. Yurtdışında Ermenilerin kışkırtmaları da oluyor. Konsolosluklarımızdan bayraklarımızı almaya, duvarlara yazılar yazmaya kalkıyorlar. Ancak biz dikkatli ve düşünerek hareket ediyoruz. Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği her yerde var. Yurtdışı Türkler Topluluğu Başkanı Abdullah Eren ile bu mevzuları düzenli müzakere ediyoruz. İstikametimiz daha çok sivil faaliyetlerdir. Türk halkı bugüne kadar tüm meselelerde insan ve insanlık için mücadele etti. Türkiye’nin bizim yanımızda olması barışın yanında olmasıdır. Yakın zamanda inşallah güzel haberlerimiz de olacaktır.”

Türkiye sevgisi

Türkiye’yle daima kardeş olduklarını ve öyle kalacaklarını ifade eden Muradov, sözlerini şöyle tamamladı: “İnsanın yanında bir kardeşi olunca gücü yüz kat artıyor. Hatırlarsanız Türkiye’nin olmadığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; ‘Burada Türkiye yok ama ben varım’ demişti. Bu ruh gücüdür. Bu günlerde de Türkiye dünya çapında Azerbaycan’a destek veriyor. Herkes Azerbaycan’ı merak ediyor ama desteği Türkiye veriyor. Bu günden yarına değil, sonuna kadar Türkiye’yleyiz. Bakü’yü gezdiyseniz görmüşsünüzdür, Türk bayrakları her yerde var. Kimseye Türkiye’nin bayrağını asın diye talimat vermedik. İnsanlar bunu gönülden yapıyor.”