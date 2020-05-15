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Türkiye’nin Covid-19 mücadelesi Japonya basınında

Japonya’nın önde gelen yayın kuruluşu Fuji Haber Ağı (FNN), Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesini ekranlara taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:38:22 -
Türkiye’nin Covid-19 mücadelesi Japonya basınında

Japonya’nın önde gelen yayın kuruluşu Fuji Haber Ağı (FNN), Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesini ekranlara taşıdı. Virüs vakalarına karşın Türkiye’deki sağlık sisteminde aksama olmadığının belirtildiği haberde, salgını önleme çabaları geniş yer buldu.


Korona virüs ile mücadele konusundaki politikalarından daha önce Amerikan yayın kuruluşu CNN’in övgüyle bahsettiği Türkiye, bu kez Japon basınında geniş yer aldı. Ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından FNN, Türkiye’de devam eden Covid-19 ile mücadele sürecini mercek altına aldı. Farklı yaş gruplarına yönelik kısmi sokağa çıkma yasakları, kamusal alanlardaki dezenfekte çalışmaları, sıhhi malzeme dağıtımı, ticari işletmelerde alınan hijyen önlemleri ve hastanelerde uygulanan tedavi yöntemlerine geniş yer verilen haberde, Türkiye’deki hastanelerden görüntüler kullanıldı.


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın’la bir röportaj da gerçekleştiren FNN ekipleri Aydın’ın, "Türkiye’de yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmuyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız" sözlerine yer verdi. Korona virüse yakalandıktan sonra plazma tedavisi için donör olan bir Türk doktor da haberde detaylı olarak yansıtıldı.



Sağlık sistemi vurgusu


Sağlık sisteminde tıkanıklık yaşanmadığının vurgulandığı haberde Türkiye’de korona virüs tedavisi gören Japon bir kadının, "Japonya’da test yaptırmak kolay değil, Türkiye’de yalnızca öksürük belirtisi olanlar dahi teste gelebiliyor" ifadeleri yer alırken telefonuna gelen mesajla eczaneden maske alan bir vatandaşın da, "Devlet maske verdi. Güzel bir uygulama. Türkiye’de maske sıkıntısı yok" ifadeleri yer aldı.


Japonya’da maske temininde zorluk yaşanmasına rağmen Türkiye’de herkese 5 maske sağlanmasından övgüyle söz edilen haberde, korona virüsün potansiyel tedavi yolu olarak görülen Japon üretimi Avigan’dan da yeterli miktarda sipariş edildiği aktarıldı.

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