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Gündem Türkiye'nin çehresini değiştiren müthiş mega projesinde sona geliyor! Böylesi yok: Süresi iki saate inecek!
Gündem

Türkiye'nin çehresini değiştiren müthiş mega projesinde sona geliyor! Böylesi yok: Süresi iki saate inecek!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 18:08:00 - 2023-04-01 18:16:08
Türkiye'nin çehresini değiştiren müthiş mega projesinde sona geliyor! Böylesi yok: Süresi iki saate inecek!

Türkiye'nin müthiş özelliği olan efsane projesi olarak gösterilen Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

"Türkiye’nin mega projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Vekili Öztürk ve Başkan Bilgin, çalışanlara kolaylık diledi.

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