Alparslan: Büyük Selçuklu ayrılık kararı sonrası yeni bölümleri ile ekrana geliyor! Süleyman’ın oyunu başladı

“ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU”

Son Savaş

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 3 Nisan Pazartesi TRT 1’de.

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 3 Nisan Pazartesi günü 50. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak? merak ediliyor...

Alparslan Büyük Selçuklu'da 'Aybars Bey' karakterini üstlenen Atsız Karaduman ve 'Kutalmış' karakterini üstlenen Kanbolat Görkem'in ayrılık kararı geldi.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Aybars Bey'i Atsız Karaduman kimdir?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk Orta ve Liseyi Ankara'da okudu. 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynamıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu, Sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Dialog Anlatım ve İletişim'de Diksiyon, Fonetik dersleri vermekte ve Tiyatro'nun yanı sıra televizyon, Sinema, Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Atsız Karaduman (d. 2 Haziran 1956,[1] Ankara), Türk oyuncu ve seslendirmen.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 3 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 50. bölümünde neler olacak: Oyunu başladı

Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Kutalmış, Alparslan’ın karşısına çıkacak mı? Yoksa yıldızların talihi için parladığı vakti mi bekleyecek? Bu mücadelede tahta yürüyen kim olacak?

Leon da savaş meydanına gelmiş ve gerçekleşmesini beklediği Alparslan ve Kutalmış savaşını uzaktan takip etmeye başlamıştı. Leon savaşın galibini en zayıf anında kırarak Süleyman’ın tahtta rakipsiz bırakmak istiyor. Leon hedefinde başarıyı yakalayabilecek mi, yoksa çıkacak başka bir mesele onun hedef değiştirmesine sebep mi olacak?

Seferiye’ye gelen alp, Alparslan’a bir tuzak hazırlandığını söylemişti. Seferiye tuzak gerçekleşmeden Alparslan’a bu bilgiyi yetiştirebilecek, onu bu tuzaktan kurtarabilecek mi?

Süleyman ise meydan savaşından galip çıkan beye karşı elini güçlendirmek için hazırlıklarını yapmaktaydı. Süleymanşah ve Mansur’u Kutalmış’a karşı koz olarak kullanacak olan Süleyman, Alparslan’a karşı elinde kimi koz olarak tutacak? Gerilim ve aksiyon dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 3 Nisan Pazartesi TRT 1’de!

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 50. bölümüyle 3 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de

“Alparslan: Büyük Selçuklu” Fragman Linki yayınlandı.

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