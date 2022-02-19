  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye'nin BAE ziyareti sonrası apar topar Arap ülkesine gitme kararı aldılar! Sinsi plan...
Dünya

Türkiye'nin BAE ziyareti sonrası apar topar Arap ülkesine gitme kararı aldılar! Sinsi plan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti sonrası ilerleyen haftalarda Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Türkiye'nin dış politikadaki önemli adımları sürerken ABD'den kafaları karıştıran bir hamle geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:57:00 -
Türkiye'nin BAE ziyareti sonrası apar topar Arap ülkesine gitme kararı aldılar! Sinsi plan...

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, bu ülkelerin terörle mücadelelerine destek vereceklerini vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'ün bu hafta BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

McGurk'ün ziyaretinde her iki ülkeye de İran destekli İHA ve füze saldırılarına karşı toprak bütünlüklerinin savunulması için ABD'nin elinden gelen tüm desteği vereceğini kaydettiğini belirten Horne, McGurk'ün temaslarında her iki ülkeyle devam eden askeri ve diplomatik ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Türkiye'nin adımları sonrası gelen ABD hamlesi

Türkiye'nin geçtiğimiz hafta BAE'yi ziyaret etmesi ve ilerleyen haftalarda Suudi Arabistan ile kurulacak temaslar gündemdeyken ABD'nin söz konusu hamlesi dikkat çekti.

Birçok uzman ABD'nin yine sinsi planları olduğunu düşünüyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay