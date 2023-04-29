Türkiye'nin 4'üncü büyüğü olacak! İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi bugün...

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi bugün İzmir'de hizmete alınacak. Bayraklı'daki mega proje, Ege Bölgesi'nin de en büyük şehir hastanesi olacak.

Şehir hastanesinde 715 yataklı genel sağlık hizmeti veren bir hastane bulunuyor. Ama bunun dışında uzmanlık gerektiren 5 dalla ilgili 5 ayrı hastane de yine bu kampüs içinde hizmet verecek.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPACAK

Bu hastaneler, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri ile kadın doğum ve çocuk dallarında sağlık hizmeti sunacak. Sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek olan Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

GÜNDE 12 BİN HASTAYA HİZMET VERİLECEK

İzmir'in yeni sağlık üssünde, 1475 sağlık personeli istihdam edilecek. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 kişilik yatak kapasitesine sahip. Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek. Hastanede ambulans helikopterler için 2 de pist yer alıyor.

İÇİNDE 4 HASTANE KULELER TARZINDA YAPILDI

Yaklaşık 640 bin metrekare kapalı alanı olan bir hastane. Genel hastane konseptinde, içinde 4 tane hastane kuleler tarzında yapıldı. Şehir Hastanesi açıldığında İzmir'de sağlık alanı konuşulmaya başlayacak ve özel hastanelerle yarışacak hale gelecek. İzmir Şehir Hastanesi sadece destek amaçlı A hastanesindeki B branşı ile ilgili olarak birkaç doktorla birlikte hizmet verecek

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