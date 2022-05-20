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Gündem Türkiye'den Yunanistan'ın provokatif eylemlerine çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'ın provokatif eylemlerine çok sert tepki

Yunanistan'ın hava sahası ihlalleri yaparak provokatif girişimde bulunmasına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:33:00 - 2022-05-20 22:39:08
Türkiye'den Yunanistan'ın provokatif eylemlerine çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın devam eden hava sahası ihlalleri ile ilgili açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir.

Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır.

"Mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyoruz"

Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.

"Yunanistan provokatif eylemleri sonlandırmalı"

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir.

 

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Yorumlar

ragıp

bumu sert tepki :)

Arif

Neyinden korkuyorsunuz. Koca rusyanın uçağını düşürdük , bunlarınkine niye sabrediyoruz. İndirin 1/2 uçağını , bir dahada yapamazlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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