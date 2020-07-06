Türkiye’den Yemen’e 250 bin kişilik yardım

Yemen’de 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 21 milyonu, gıda başta olmak üzere insanî yardıma muhtaç durumda. Yardıma muhtaç olanların yarısı, acil yardıma ihtiyaç duymakta. Ülkede artan yoksulluk ve açlığın, yakın gelecekte insanî felakete dönüşmesinden endişe edilmekte. Yemen’de koleradan etkilenenlerin sayısı yarım milyonu aşmış̧ durumda. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonundan ötürü hayatını kaybediyor. Koronavirüs süreci ile birlikte bu rakam daha da arttı. 3 milyona yakın insan iç göçe maruz kaldı. 14,8 milyon insan ise temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymakta.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise Yemen’deki faaliyetlerine uzun yıllardır olduğu gibi bugün de devam ediyor. 2015 yılında başlayan iç karışıklık neticesinde artan insani yardıma muhtaç kişi sayısına göre İHH da Yemen’deki faaliyetlerini paralel oranda artırdı. Bu kapsamda İHH, sadece 2020 yılının ilk yarısında Yemen’de muhtaç durumda bulunan 250 bin mağdur ve mazluma acil yardım malzemesi ulaştırdı. İHH, Yemen’de gıda, sağlık, barınma ve giysi gibi alanlarda faaliyet yürüttü.

Yemen’de yürütülen ilk 6 aylık yardım dağıtımlarından; Sana, Hadramevt, Marib, Cevf, Taiz, Emane, Hudeyde, İbb, Beyda, Dhamar, Mehra , Şebwe, Rada’a, Amran, Şebwe, Mahvit, Lahic, Dali, Reyme, Mukella ve Aden bölgeleri istifade etti. İHH, Yemen’de ayrıca süreç içerisinde Koronavirüsle mücadele kapsamında bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdü.

18 farklı kalemde yardım

Yemen’in neredeyse tüm bölgelerinde yapılan çalışma neticesinde 18 farklı kalemde yardım ulaştırıldı:

-17 bin 757 gıda kumanyasından yaklaşık 90 bin kişi istifade etti.

-3 milyon 297 bin 195 adet ekmek dağıtıldı.

-4 milyon 691 bin litre su dağıtıldı.

-107 adet adak kurbanı kesildi.

-Bin 120 adet hazır yemek ulaştırıldı.

-5 bin 39 adet battaniye dağıtıldı.

-Bin 390 adet mont dağıtıldı.

-578 adet hijyen kiti dağıtıldı.

-300 çadır kuruldu.

-200 farklı su deposu oluşturuldu.

-Ailelere 387 adet yatak teslim edildi.

-Ailelere 61 bin Euro nakdi yardımda bulunuldu.

-4 farklı okula ek hizmet binaları inşa edildi.

-1 okula gölgelik inşa edildi.

-4 yıllık eğitim sürecinde üniversiteli 50 yetim öğrenciye eğitim bursu verildi.

-3 bin yetime bayramlık hediye edildi.

-Halihazırda Yemen’de sponsorluk sistemiyle 5 bin 984 yetime aylık destek olunuyor.

-3 farklı bölgedeki sağlık merkezlerine koronavirüsle mücadele kapsamında hijyen malzemeleri ve koruyucu ekipman desteğinde bulunuldu. 45 sağlıkçıya bu kapsamda eğitim verildi. Bilinçlendirme çalışmalarından 1,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

Yemen halkı yardım bekliyor

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına YEMEN açıklaması ile yardım edebiliyor.