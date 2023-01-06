Vergi affı çıkma kararı son dakika! 2023 yeni vergi affı çıkacak mı? SGK ve vergi borcu olanlar dikkat!

Seçimlere aylar kala milyonlarca vatandaş SGK ve vergi borçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Vergi borçlarına af çıkmasını bekleyen vatandaşlar uzmanların ve yetkililerin yapacağı açıklamayı dört gözle bekliyor.

Konuya ilişkin olarak paylaşımda bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun, vergi affının geleceğini ima ederek şu paylaşımı yaptı:

" "Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor."

Yetkililer henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı lakin Nisan ayına kadar af çıkma ihtimali olduğu iddia ediliyor.

Son olarak 2020 senesinde vergi borçlarına af çıkmıştı. 2020 senesinde affın çıkacağına karar verilmişti ve 9 Haziran 2021 tarihinde ise yürürlüğe girmişti.

NİSAN AYINDAN SONRA ÇIKMA İHTİMALİ ZAYIF

En son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı. Beklenti bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde. Uzmanlar ise olası seçim takviminin dikkate alındığında Nisan sonrası Meclis'te kanun çalışması yapılabilmesinin pek olanaklı görünmediğini dile getiriyor.

VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILMIŞTI

Öte yandan halen yürürlükte olan “varlık barışı” düzenlemesi ise devam ediyor. Bu düzenleme yurt içinde veya yurt dışında mevcut kayıt dışı tüm gelirlere çok az bir maliyetle kayda alabilme ihtimali verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’nin 9 Ağustos 2022’deki sayısında yayımlanan kararına göre, gerçek ve tüzel kişiler kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023'e kadar yararlanabilecekler. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

VERGİ GELİRLERİ 2023 İÇİN 3 KAT ARTTI

Ancak 2022’de 1 trilyon 250 bin TL olarak öngörülen vergi geliri, 2023’te 3,8 trilyona çıkartıldı. Bu yıl böylece vergi gelirleri tam 3 kat arttırılmış oldu. 2023’de vergi kalemlerine ödeyecekleri tutarlar ise şöyle:

Motorlu taşıt araçlarından 204 milyar lira, tütün mamullerinden 126 milyar lira, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 85 milyar lira, alkollü içkilerden 55 milyar lira, dayanıklı tüketim mallarından 36 milyar lira, özel iletişim vergisinden 20 milyar lira, şans oyunlarından 13 milyar lira vergi alınacağı hesaplanıyor. Beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) toplamıysa 512 milyar TL.