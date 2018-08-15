Türkiye'den Venezuela'ya İHA sürprizi!
Geçtiğimiz günlerde insansız hava aracıyla suikast girişimine maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'den destek için İnsansız hava aracı verilmeye hazırlanıldığı belirtildi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:59
Türkiye, son yıllarda ilişkileri üst düzeyde olan Venezüella'ya insansız hava aracı (İHA) jesti yapacak. ASELSAN'dan alınacak silahlı İHA'ların ücreti de Türkiye tarafından karşılanacak.
Aydınlık'ın haberine göre Türkiye, Venezüella ile dostluğunu pekiştirmek ve Maduro'ya destek verdiğini göstermek için ülkeye İHA vermeye karar verdi.
Türkiye'nin vereceği İHA'nın Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu, ücretinin de devlet tarafından karşılanacağı belirtildi.
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