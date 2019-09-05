0553 313 94 23

Türkiye'den Ukrayna askerlerine İHA eğitimi

Ukraynalı askerler, Türkiye'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı kompleksinin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:55
Türkiye'den Ukrayna askerlerine İHA eğitimi

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı askerlerin, Bayraktar TB2 İHA'ların kullanımına yönelik Türkiye'de eğitim aldığı belirtildi.

Açıklamada, ileride ikinci asker grubunun eğitim için Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:55
  1. Türkiye
  2. Ukrayna
  3. İHA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB'den repo ihalesi
    1. TCMB'den repo ihalesi
    2. Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi
    3. Bahçeli’yi anlatan ilk İngilizce kitap..
    4. Dağların eteğindeki "Hamsiköy"..
    5. Dünyanın akvaryumunu Türkler süslüyor
    6. Türkiye’nin genç yetenekleri iş..
    7. Yunusemreli basketbolcu milli takım..
    8. Burnumuz bizim için ne kadar önemli
    9. Halkbank, sezona Bolu'da hazırlanıyor
    10. Kabil’deki patlamada 5 kişi hayatını..
    11. Aşure kazanları Serdivan’da kurulacak
    12. Taze siyah incir Çin pazarında talep..
    13. İdlibliler Türkiye sınırına göçüyor
    14. Ağustos ayı "açlık-yoksulluk"..
    15. Yeşil Bünyan için ağaçlandırma..
    16. Borsadaki bankaların kârı ilk yarıda..
    17. BMC'den yeni araç sürprizi
    18. Meksika'da Ulusal Muhafız Teşkilatına..
    19. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına..
    20. Kale 17’den TÜMAD’a ziyaret
    21. Esenyurt TEM Otoyolunda kamyonet yan..
    22. Hamsi ne kadar? İşte, hamsi fiyatı
    23. "Güreş hak ettiği değeri görmüyor"
    24. Yakında Meclis'te görüşülecek!..
    25. Okul zili sadece çocuklar için çalmıyor
    26. Akdamar Kilisesi 7'nci ayine hazır
    27. Dünya Motokros Şampiyonası'na yoğun..
    28. DMD hastası minik Mustafa’nın..
    29. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    30. "Kültürel mirasımızı dünyayla..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe