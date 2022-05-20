Türkiye'den topladığı iddia ediliyordu! Bill Gates'ten tarım arazisi çıkışı

2019'dan beri hayatımızda olan Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken Bill Gates'ten pandemi ve aşılar ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede küresel bir pandemiye neden olarak milyonlarca hayata mal oldu.

Bu açıklaması nedeniyle pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

'Reddit' isimli sosyal medya platformunun soru cevap etkinliğine katılan Gates, aşıların geleceği, pandemi, komplo teorileri ve satın aldığı tarım arazileri ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Yeni aşı için tarih verdi

'Ne aşı ne de virüsün bulaşması tekrar enfeksiyon kapmanızı engellemez ama hastalık daha hafif geçer' diyen Gates, kurucusu olduğu vakfın bu duruma çare olacak aşılar üzerinde çalıştığının altını çizdi.

'Süper aşı' olarak da anılan bu aşılar hakkında konuşan Gates 'Vakıf tarafından finanse edilen bilim insanları, enfekte olmanızı önleyen aşılar üzerinde çalışıyorlar. Ancak bunlar en iyi ihtimalle 3-4 yıl uzakta. O zamana kadar takviye dozlara devam etmemiz gerekecek. Özellikle yaşlı veya kronik hastalıkları olan insanlar için' ifadelerini kullandı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs 6 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal oldu.

Ne kadar tarım arazisi aldı?

Son dönemde tarım arazileri sarın aldığı yönünde çıkan haberleri hatırlatan bir kullanıcı Gates'e bu yönde bir soru yöneltti.

'Yatırım ekibim tarım arazisini satın aldı' diyen Gates, bunların ABD genelinde yüzde 0.1'den daha az olduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı;

'Verimliliği artırmak için çiftliklere yatırım yapıyoruz.'