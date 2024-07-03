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Gündem Türkiye'den TB2 SİHA alan o ülke ABD askerlerini ülkeden kovdu! Üsler boşalıyor
Gündem

Türkiye'den TB2 SİHA alan o ülke ABD askerlerini ülkeden kovdu! Üsler boşalıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-03 01:51:00 -
Türkiye'den TB2 SİHA alan o ülke ABD askerlerini ülkeden kovdu! Üsler boşalıyor

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA ve Hürkuş satın alan Afrika ülkesi Nijer, ABD'lileri ülkeden kovmaya hazırlanıyor.

ABD Afrika Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Nijer’deki bir hava üssünü daha önümüzdeki günlerde tamamen boşaltmış olacak ve Eylül ayına kadar Afrika ülkesinden personel ve teçhizatını çekmeye devam edecek.

Nijer ve ABD geçen ay yaptıkları ortak bir açıklamayla kararlarını duyurmuş ve Nijer, ABD’nin kuvvetlerini Batı Afrika ülkesinden çıkarması için 15 Eylül’e kadar süre tanımıştı.

ABD Deniz Piyadeleri Generali Michael Langley 24 Haziran’daki basın brifinginde gazetecilere verdiği demeçte “101 numaralı hava üssünden ağır teçhizatı çıkarma hızımız ve planımız devam ediyor, ardından 201 numaralı hava üssünü de tamamen boşaltacağız.” ifadelerini kullandı.

Amerika on yılı aşkın bir süredir terörle mücadele merkezi olarak Nijer’de askeri varlığını sürdürüyordu.

Yakın zamana kadar 1,000’den fazla ABD personeli burada görev yapıyordu ve ABD, Nijer’de bulunan hava üslerini bölgesel olarak operasyonlar için kullanıyordu.
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Kaynak: m5dergi

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