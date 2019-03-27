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Türkiye'den tarihi operasyon ile Suudi Arabistan'a sert gönderme!

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda vurulan teröristle ilgili çok çarpıcı bir detaya değindi. Fahrettin Altun, Suudi Arabistan gazetesinin 2017'de Rıza Altun'u "PKK'nın Dışişleri Bakanı" diye takdim ettiğini belirterek, "Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor" ifadelerini sözlerine ekledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:25

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu. 

MİT tarafından, Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Rıza Altun'un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı. 

PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun'un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile Kandil'in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra Köyü'ne gittiğinin Bayraktar TB2 İHA ile tespit edilmesi üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları tarafından hava harekatı yapılması için gerekli koordineler kuruldu. 

Bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. 

Fahrettin Altun'dan 'Suudi Arabistan'a gönderme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda vurulan PKK'nın kritik isimlerinden Rıza Altun'la ilgili çok çarpıcı bir detaya değindi. Fahrettin Altun yaptığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Altun, Twitter hesabından operasyon anına dair görüntüleri paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

''PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor.'' 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:25
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  • ŞabanŞaban16 dk önce
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