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Gündem Türkiye'den Tacikistan endişesi
Gündem

Türkiye'den Tacikistan endişesi

Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan'ın doğusundaki Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nde meydana gelen gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 02:32:00 -
Türkiye'den Tacikistan endişesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tacikistan’ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve güvenlik personeli dahil, ölüm ve yaralanmalara neden olan gelişmelerin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Ülkede toplumsal barışın ve istikrarın süratle yeniden tesis edilmesinin ümit edildiği belirtilen açıklamada, "Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Tacikistan’a başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tacikistan makamları, 18 Mayıs'ta ülkenin doğusundaki Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişinin öldürüldüğünü, 70'ten fazla kişinin de yakalandığını bildirmişti.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruşan ilçesinde organize suç örgütünün, içinde askerlerin bulunduğu konvoya düzenlediği saldırıda 1 subayın yaşamını yitirdiği, 13 askerin de yaralandığı belirtilmişti.

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