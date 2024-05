Türkiye'den Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar o tarihte başlayacak! Türkiye'nin beklenmedik hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “4 Haziran’da Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları başlatıyoruz. Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon’dan direkt uçuşla Cidde ve Riyad’a seyahat mümkün olabilecektir.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) kentteki bir otelde dün başlayan “Trabzon’dan Dünyaya Turizm Zirvesi”nde, Türkiye’nin turizm olanakları açısından dünyanın turizm cennetlerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin, binlerce yıl öncesine dayanan kadim tarihi, turkuaz mavisi denizleri, temiz kumsalları, yeşil ormanları, karlı dağları, yaylaları ve eşsiz Türk mutfağına sahip olması bakımından da ayrıcalıklı bir ülke olduğuna işaret eden Uraloğlu, “Bu saydığım özelliklerin hepsi Trabzon’umuzda da mevcut. Karadeniz’iyle, başı dumanlı dağlarıyla, yemyeşil ormanlarıyla, doğa harikası yaylalarıyla, insanıyla, Trabzon Türkiye’nin minyatürüdür, özüdür.” diye konuştu.

Uraloğlu, Trabzon’un her yerinin bir başka güzel olduğuna dikkati çekerek, kentin turizm destinasyonları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu eşsiz kıymetleri ilk olarak en iyi şekilde korumanın, ardından da tüm dünyaya tanıtma ve ziyaretçiler ile bir araya getirmenin önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Ülke olarak turizm sektörünün önemini ve gerçek manada merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın turizm için kullandığı ‘bacasız sanayi’ ifadesi ile anlamaya başladık. Geçen yıl 56,7 milyon ziyaretçiyle 54,3 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi düşünürsek bu ifadenin hiç de yersiz olmadığı görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu. “Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yapıldı” Bakan Uraloğlu, bunun sadece turizm sektörünün başarısı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:“Bu başarı aynı zamanda güvenlik politikalarımızın ve ulaştırma yatırımlarımızın da bir tezahürüdür. Ülkemizin en ücra köşelerinde turistik aktiviteler yapılabiliyorsa, doğusundan batısına her bir ilimize güvenle ve konforla erişebiliyorsak bu 22 yıllık AK Parti iktidarımızın istikrarlı yönetimi sayesindedir. Burada mütevazı olmaya gerek yok. Sanayi, lojistik, haberleşmesi, tarımı, kültürü, sanatı, sporu birçok alana dokunduğumuz gibi turizmin bu noktaya gelmesinde de bakanlığımızın büyük emeği vardır.” Türkiye’nin avantajlı coğrafi konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yapıldığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulaşım ve haberleşme altyapımıza 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu cennet ülke öyle bir konuma sahip ki sadece 4 saatlik uçuş süresiyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki yaklaşık 1,5 milyar insana ve yine bu coğrafyadaki 8,6 trilyon dolarlık ticaret hacmi olan 67 ülkeye ulaşabiliyoruz. Tam da onların merkezindeyiz. Havacılıkta dünyada en hızlı gelişen ülkelerinden birisiyiz. Bakınız, 57 aktif havalimanımızdan 130 ülkedeki 346 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2023 yılında hamdolsun 214 milyonun üzerine çıkardık.” “Ülkemizi Avrupa’da 6, dünyada 8. hızlı tren işletmecisi konumuna getirdik” Bakan Uraloğlu, demir yollarına da 2002 yılından bu yana 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, “10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu demir yollarımızda yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6, dünyada 8. hızlı tren işletmecisi ülke konumuna getirdik.” dedi.

Denizcilik alanında da büyük bir başarı hikayesi olduğunun altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Cruise turlarını kullanan nitelikli turistlerin uğrak noktası Türkiye olduysa bunda da bakanlığımızın büyük emeği var. Son 22 yılda 152 olan uluslararası liman sayımızı 190’a yükselttik. Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir ve bölgedeki ülkeler için kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi konumundadır ve bu konumunu her geçen gün de biraz daha güçlendirmektedir. Elbette kara yolları ulaşım yatırımlarımızın lokomotifidir. 22 yıl önce bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre ve bölünmüş yolla bağlanan il sayımız sadece 6’ydı.

Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 405 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağladık.” Uraloğlu, bölünmüş yollardaki hızı iki katından fazla yükselttiklerini ve seyahat süresini yarı yarıya azalttıklarını aktararak, bu sayede iş gücü ve akaryakıt tasarruflarıyla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birleştirdiklerine vurgu yapan Uraloğlu, “İnsanımızın yaşam standardı yükseldi, ulaşım alışkanlıklarını değiştirdik. Yollar aynı zamanda ticaret elçilerimiz oldu, ticaretin önündeki engelleri yollarla kaldırdık. İşte turizm böyle gelişti.” ifadesini kullandı. “Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turist sayısı yüzde 38 artmış durumda” Turizmin önemine işaret eden Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanı’mız liderliğindeki tüm hükümetlerimiz her daim turizm sektörünün önemini bilmiş ve dünya turizm pastasından daha fazla pay alması için büyük çaba sarf etmiştir.

Bugün de Trabzon’umuzun bu pastadan aldığı dilimi büyütmek için neler yapabiliriz diyerek bir beyin fırtınası gerçekleştirmek için bir arada bulunuyoruz. Bakın, 2023 yılında Trabzon’a gelen yerli ve yabancı turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 38 artmış durumda. Trabzon’a 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli olmak üzere 1 milyon 319 bin 299 ziyaretçi geldi.” diye konuştu. Uraloğlu, kente gelen turistlerin yoğunluklu olarak Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Çal Mağarası, Şahinkaya, Boztepe, Ganita ve Ayasofya Camisi’ni ziyaret ettiğini belirterek, Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nı sadece geçen yıl 451 bin civarında turistin ziyaret ettiğini söyledi. Eşsiz doğası, zengin tarih ve kültürel mirası ile Trabzon’un turizm sezonunu sadece yaz aylarıyla sınırlamak yerine yılın her dönemine yaymanın yollarını araştırmaları ve bulmaları gerektiğini dile getiren Uraloğlu, farklı kültürel etkinlikler, doğa turizmi aktiviteleri, gastronomik deneyimler ve daha birçok çeşitli turizm ürünü ile Trabzon’un her mevsim ziyaret edilebilir olması gerektiğini aktardı. “Trabzon’dan Cidde ve Riyad’a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak” Bakan Uraloğlu, turistlere karşı tutumun da önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Hem ülkemiz hem de Trabzon’umuzun turistlerin gözünde olumlu bir imajı olması açısından mutlaka bu konuda hep beraber hassas olmamız gerekmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak söylemeliyim ki Trabzon’a gelen yabancı turist sayılarındaki artışta elbette Trabzon’un ulaşım ağının gelişmesinin ve özellikle hava yolu ulaşımındaki gelişmenin payı yadsınamaz. Burada yeri gelmişken yeni bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. 4 Haziran’da Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları başlatıyoruz. Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon’dan direkt uçuşla Cidde ve Riyad’a seyahat mümkün olabilecektir. 30 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar da bunu inşallah devam ettireceğiz. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinden uçuş talebi de tarafımıza ulaşmıştır. Bu uçuşu da inşallah hemen önümüzdeki süreçte başlatmış olacağız.” Trabzon’dan Cidde ve Riyad’a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacağını vurgulayan Uraloğlu, bu seferlerle hem Trabzon turizmi ve ekonomisinin gelişeceğini hem de hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlar için de büyük kolaylık olacağını ifade etti. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Trabzon’da yaptığı ve yapacağı diğer önemli çalışmalar hakkında da bilgi vererek, bu yatırımlar hayata geçtiğinde Trabzon’un sadece turizm değil, her alanda büyük sıçrayış yaşayacağına inandığını sözlerine ekledi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak ile MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Mesut İskenderoğlu’nun da konuşma yaptığı “Trabzon’dan Dünyaya Turizm Zirvesi” sona erdi. (AA)





