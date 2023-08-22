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Gündem Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Gündem

Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 18:44:00 -
Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakılması eylemlerinin bugün de devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı tekrar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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