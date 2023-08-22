Türkiye'den skandala sert tepki! Danimarka'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakılması eylemlerinin bugün de devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı tekrar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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