Türkiye'den Sevakin Adası açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sudan'ın Sevakin Adası'na ilişkin çıkan haberleri yalandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sudan'ın Sevakin Adası'na ilişkin Türkiye ile Sudan arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde basında yer alan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Sözcü Aksoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) buradaki Osmanlı döneminden kalma eserleri restore ettiğini belirterek, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bazı basın yayın organlarında, Sudan ile Türkiye arasında Sevakin Adası'na ilişkin anlaşmanın iptal edilebileceği iddiaları yer almıştı.

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