Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler

Türkiye, İsveç'e yönelik sert bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yaptığı açıklamada, İsveç’in başkenti Stokholm’de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetlendi.

"Hastalıklı kişiler"

Bakanlığın açıklamasında, İsveç’in gösteri için başvuru yapan kişilere izin vermemesinin olumlu bir adım olarak görüldüğü, fakat Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçlarının çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerine engel olunmadığı, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerinin üzülerek görüldüğü bildirildi.

"Son senelerde yaygınlaştı"

Dışişleri Bakanlığı, basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son senelerde İslam’a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve önlenemediğinin görüldüğünü bildirdi.

Breivik ve Tarrant gibi ırkçıların erken aşamalarda tespit edilip engellenmedikçe, bu tür eylemlerin tekrarının kaçınılmaz olacağının ifade edildiği açıklamada, İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu bütün ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerekse ulusal boyutta bu illet ile mücadelede bütün tedbirleri almalarının beklendiği vurgulandı.