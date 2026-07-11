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Kobi Türkiye’den savunma bankası kararı! DSRB’ye katılım taahhüdü verilmeyecek
Kobi

Türkiye’den savunma bankası kararı! DSRB’ye katılım taahhüdü verilmeyecek

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye’den savunma bankası kararı! DSRB’ye katılım taahhüdü verilmeyecek

Türkiye’nin Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na katılımına ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; mevcut aşamada herhangi bir taahhütte bulunulmaması kararlaştırıldı.

Türkiye’nin Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na katılım sürecine ilişkin karar netleşti.

 

Edinilen bilgilere göre, savunma alanında başta küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman sağlaması amacıyla çok taraflı bir finans kuruluşu olarak tasarlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası’na (DSRB) ilişkin süreç değerlendirildi.

Montreal’de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapıldı.

 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin mevcut aşamada DSRB’ye katılım konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamasına karar verildi.

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