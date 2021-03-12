Türkiye'den SAMP-T savunma sistemi açıklaması
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, SAMP-T savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı. Demir, "İlk adım diyebileceğimiz tanımlama çalışmasını pratik olarak sonuçlandırdık, imza çalışmaları tamamlandı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, SAMP-T savunma sistemleri ile ilgili yaptığı açıklamada öneml ifadeler kullandı.
Demir şunları söyledi:
Projenin çerçevesi belli. İlk adım diyebileceğimiz tanımlama çalışmasını pratik olarak sonuçlandırdık, imza çalışmaları tamamlandı. Şu anda doğrudan siyasi duruş temelli bir tıkanma yok. En nihai aşama 3 ülkenin (Türkiye, İtalya, Fransa) ortak uzun menzilli hava savunma sistemi oluşturması.