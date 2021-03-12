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Teknoloji Türkiye'den SAMP-T savunma sistemi açıklaması
Teknoloji

Türkiye'den SAMP-T savunma sistemi açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, SAMP-T savunma sistemleriyle ilgili açıklama yaptı. Demir, "İlk adım diyebileceğimiz tanımlama çalışmasını pratik olarak sonuçlandırdık, imza çalışmaları tamamlandı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 12:11:00 -
Türkiye'den SAMP-T savunma sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, SAMP-T savunma sistemleri ile ilgili yaptığı açıklamada öneml ifadeler kullandı. 

Demir şunları söyledi:

Projenin çerçevesi belli. İlk adım diyebileceğimiz tanımlama çalışmasını pratik olarak sonuçlandırdık, imza çalışmaları tamamlandı. Şu anda doğrudan siyasi duruş temelli bir tıkanma yok. En nihai aşama 3 ülkenin (Türkiye, İtalya, Fransa) ortak uzun menzilli hava savunma sistemi oluşturması.

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